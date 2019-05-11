Георгиев дебютировал в сборной России в матчах Еврохоккейтура в апреле и попал в заявку на чемпионат мира в Словакии. Так же как и Хытил, голкипер выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Георгиев — мой хороший друг, мы проводили много времени вместе. Рад, что его вызвали в состав сборной России. Верю, что он может стать первым номером в этой команде. Георгиев — это будущее и “Рейнджерс” и сборной России», — сказал Хытил РИА Новости.

Форвард заявил, что голкипер «Рейнджерс» и сборной Швеции Хенрик Лундквист провел неплохой матч, несмотря на поражение от чехов в стартовой игре чемпионата мира со счетом 2:5.

«Лундквист — великий вратарь. Сегодня он играл хорошо, но мы создавали много голевых моментов, здорово действовали на подборах и забивали голы. Лундквист был неплох, но в следующих матчах он сыграет еще лучше», — отметил Хытил.