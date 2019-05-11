Задоров присоединится к сборной России на ЧМ 12 мая

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«Защитник сборной России Никита Задоров присоединится к команде 12 мая перед матчем с австрийцами», — говорится в сообщении ФХР.

Сборная России сыграет с командой Австрии 12 мая, встреча начнется в 13:15 мск. Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице.