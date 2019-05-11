«Сделаем все возможное, чтобы победить Россию». Сын советского хоккеиста сыграет на ЧМ против наших

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Филипп Курашев появился на свет в Швейцарии, там и прожил до 18 лет пока не отправился в юниорскую лигу Квебека. Папа Филиппа, Константин Курашев — известный защитник, в восьмидесятые годы провел девять сезонов в «Крыльях Советов», а до этого играл за московское и минское «Динамо». В 90-е, когда в стране началась разруха, а на хоккей всем стало резко все равно, Курашев уехал в Австрию, а потом и в Швейцарию — в поисках лучшей жизни.

Его сын на последнем молодежном чемпионате мира стал главной звездой своей команды, в Ванкувере швейцарцы стали четвертыми, уступив в матче за бронзу России. Через несколько месяцев 19-летний Курашев подписал контракт новичка с «Чикаго», а потом получил вызов во взрослую сборную. В интервью Sport24 нападающий рассказал о дебюте на ЧМ, российских корнях и главном достижении в карьере.

— Приглашение во взрослую сборную для вас стало сюрпризом?

— Тренеры до этого говорили, что хотели бы на меня посмотреть, но предметного разговора не было. Когда опубликовали состав, который будет готовится к чемпионату мира, то я своей фамилии там не нашел. Подумал: «Ну все, сезон окончен, можно и в отпуск». За день до начала тренировочного лагеря мне позвонили из национальной команды и сказали, что я могу приехать. И вот я тут. Очень счастлив.

— Как вам здесь? Не кружится голова от того, что рядом много более старших и именитых партнеров?

— Сначала было странно с мужчинами играть, а сейчас уже освоился, привык ко всем.

— Больше всего с Нико Хишером общаетесь?

— Да-да, я с ним в комнате живу, мы всегда вместе везде ходим и все такое. Мы до чемпионата мира уже дружили.

— Россия обыгрывала Швейцарию на МЧМ в матче за третье место. Собираетесь взять реванш?

— Да, конечно! Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть у сборной России. Надеюсь, я тоже смогу хорошо сыграть и помочь своей команде победить.

— В прошлом году швейцарцы стали вторыми на чемпионате мира. Насколько реально повторить этот успех?

— Да, это наша цель. Мы хотим даже выше подняться.

— Вы как-то говорили, что в детстве равнялись на Овечкина, теперь вы сыграете против него. Какие ожидания?

— Конечно, момент будет для меня классным. Очень жду его.

— Вы центральный форвард. Выделите кого-то из хоккеистов своей позиции?

— Знаете, на чемпионате мира столько крутых центральных! Хочу на всех посмотреть, сыграть против них всех, а потом уже выберу, кто из них сильнейший.

— Довольны в целом сезоном?

— У меня был последний год в юниорской лиге. В принципе я доволен сезоном, у меня был хороший старт, правда, после молодежного чемпионата мира был небольшой спад, а потом опять пошло все здорово. Сейчас я еще за взрослую сборную играю. Поводов расстраиваться нет.

— Контракт с «Чикаго» — самый незабываемый момент карьеры?

— Пока да. Этот момент был очень важным для меня и моей семьи. Но, может, после чемпионата мира что-то изменится, и тут тоже будут важные моменты.

— В следующем сезоне планируете дебютировать в НХЛ за «Чикаго» или поедете в АХЛ?

— Летом будет лагерь, все будет зависеть от того, как я там выступлю. Если все хорошо сложится, то смогу пробиться в НХЛ.

— Сыграть в одной команде с Кейном, наверное, тоже мечта?

— Конечно! Я думаю, это мечта каждого мальчишки-хоккеиста. Очень хочу этого добиться, надеюсь, все будет.

— Семья прилетит поддержать вас в Братиславу?

— Да, родители должны приехать на матчи со Швецией и Россией.

— В 2016 году вы вместе с мамой перебрались в Канаду выступать за «Квебек Ремпартс» в QMJHL (Главная юниорская хоккейная лига Квебека). Сейчас в Северной Америке чувствуете себя комфортно?

— Привык к Канаде. Мне на самом деле без разницы где быть, в России, Швейцарии, Канаде. Везде приятно и чувствую себя комфортно. Хорошо, что тогда в Америку со мной мама поехала, она мне помогла освоиться.

— До сих пор с мамой живете?

— Да, она со мной жила, а со следующего сезона буду уже один. Я не хотел жить в другой семье, лучше с родными, поэтому мама со мной и была все это время.

— Вы же еще знаете какое-то безумное количество языков, да?

— Ха-ха. Нет, я только четыре языка знаю: немецкий, так как родился и вырос в Швейцарии, французский там немного изучал, плюс в Квебеке его подтянул. Английский и русский еще.

— Никогда не жалели, что не заиграли за сборную России?

— Я точно не знаю, какие там правила, чтобы выступать за сборную.

— Нужно два года в России поиграть.

— Вот. А я никогда в жизни в России не выступал, из-за этого у меня не было возможности за сборную играть.

— Руководство сборной России никогда не обращалось к вам с предложением играть за национальную команду России?

— Нет, вроде бы ничего не было. Но уже плохо помню.

— Довольны, что в итоге все так сложилось?

— Естественно! Мне 19 лет, а я на взрослом чемпионате мира. Я очень доволен, что все так получилось. Рад, что мне дали шанс здесь сыграть, я сделаю все, чтобы провести этот турнир классно.