Сборная России дозаявила в состав на ЧМ-2019 Ивана Телегина
Сборная России дозаявила в свой состав на чемпионат мира по хоккею нападающего Ивана Телегина, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.
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Видимо, что-то случилось...
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Утренняя тренировка команды прошла в следующих сочетаниях:
вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;
«Белые» Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов,
«Синие» Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
«Красные» Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров, Телегин;
«Желтые» Блажиевский — Зуб, Ковальчук — Андронов — Барабанов, Плотников.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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