Сборная России дозаявила в состав на ЧМ-2019 Ивана Телегина

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Утренняя тренировка команды прошла в следующих сочетаниях:



вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;

«Белые» Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов,

«Синие» Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

«Красные» Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров, Телегин;

«Желтые» Блажиевский — Зуб, Ковальчук — Андронов — Барабанов, Плотников.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).