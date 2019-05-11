Напомним, подопечные Ильи Воробьёва в уверенном стиле переиграли команду Норвегии (5:2).



«Для первого матча сыграли вполне неплохо, пусть даже и пропустили в концовке две шайбы. Перед командой не было задачи забросить норвежцам восемь или десять шайб, главное ребятам было вкатиться, сыграться и найти взаимопонимание между собой. Реализовали три большинства. Отличный показатель, хотя и не удалось забросить при игре в большинстве при новой схеме в пять нападающих. Но, самое главное, что победили. Сыграли, думаю, на 70 процентов своих возможностей», — рассказал Кожевников «Чемпионату».