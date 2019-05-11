Георгиев будет защищать ворота сборной России в матче с Австрией
Основным голкипером сборной России на матч чемпионата мира с командой Австрии будет Александр Георгиев, рассказал главный тренер команды Илья Воробьёв.
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Напомним, в матче с командой Норвегии ворота сборной России защищал Андрей Василевский. Игра состоится завтра, 12 мая, начало игры в 13:15 мск.
«Георгиев сыграет в матче с Австрией», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В нынешнем сезоне 23-летний Георгиев провёл 33 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, одержав 14 побед. Александр отражал 91,4% бросков и пропускал 2,91 шайбы за игру. Клуб из
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