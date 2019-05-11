Георгиев будет защищать ворота сборной России в матче с Австрией

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Напомним, в матче с командой Норвегии ворота сборной России защищал Андрей Василевский. Игра состоится завтра, 12 мая, начало игры в 13:15 мск.



Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 12.05.2019, 13:15 -:- Россия Австрия