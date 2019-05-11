Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 овертайм Дания 4
Франция 4
тв
Группа B
13:15 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
17:15 не начался Германия
Великобритания
Группа B
17:15 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37246382/
11 мая 2019, 15:43 | Чемпионат.com

Сборная Швейцарии забросила девять шайб Италии, у Фиалы — хет-трик

Сборная Швейцарии одержала разгромную победу над командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 9:0.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

В первом периоде Швейцарии четырежды поразила ворота соперника: авторами точных бросков стали Кевин Фиала, Грегори Хофман, Лино Манчини и Венсан Праплан. В следующие 20 минут подопечные Патрика Фишера забросили ещё две шайбы усилиями Фиалы и Симона Мозера. В третьем периоде швейцарцы продолжили уничтожать соперника, по голу забили Роман Лёффель, Нико Хишир и Фиала, оформивший хет-трик.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
11 Мая, 13:15 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Швейцария 9:0
(4:0, 2:0, 3:0)
Италия
Главные тренеры
Патрик Фишер Клэйтон Беддоуз
Вратари
Рето Берра Андреас Бернард
1-й период
01:17 Кевин Фиала (Р. Йоси)
07:24 Грегори Хофманн (Й. Дженацци, Ф. Курашев)
10:06 Лино Марчини (Л. Фрик)
Алекс Тривеллато 19:09
19:54 Андрес Амбюль (К. Фиала)
2-й период
21:36 Симон Мозер (Я. Мозер, А. Амбюль)
23:32 Кевин Фиала (Н. Хишир, В. Праплан)
Армин Хельфер 25:12
Иван Тауферер 33:53
3-й период
Марко Роса 40:56
41:14 Кевин Фиала (Н. Хишир, В. Праплан)
42:30 Филипп Курашев
46:55 Ромен Леффель (Н. Род)
49:43 Нико Хишир (В. Праплан)
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Великолепная подруга футболиста "Спартака" пришла к нему от другого игрока!

Россиянка вошла в топ-10 самых сексуальных спортсменок мира!

Стла известна реакция Месси на поражение от "Ливерпуля"!

Моуринью обрушился на игроков "Барселоны" за провал в Лиге Чемпионов!
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?