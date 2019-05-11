Сборная Швейцарии забросила девять шайб Италии, у Фиалы — хет-трик
Сборная Швейцарии одержала разгромную победу над командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 9:0.
В первом периоде Швейцарии четырежды поразила ворота соперника: авторами точных бросков стали Кевин Фиала, Грегори Хофман, Лино Манчини и Венсан Праплан. В следующие 20 минут подопечные Патрика Фишера забросили ещё две шайбы усилиями Фиалы и Симона Мозера. В третьем периоде швейцарцы продолжили уничтожать соперника, по голу забили Роман Лёффель, Нико Хишир и Фиала, оформивший
Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Клэйтон Беддоуз
Вратари
|Рето Берра
|Андреас Бернард
|1-й период
|01:17
|Кевин Фиала (Р. Йоси)
|07:24
|Грегори Хофманн (Й. Дженацци, Ф. Курашев)
|10:06
|Лино Марчини (Л. Фрик)
|Алекс Тривеллато
|19:09
|19:54
|Андрес Амбюль (К. Фиала)
|2-й период
|21:36
|Симон Мозер (Я. Мозер, А. Амбюль)
|23:32
|Кевин Фиала (Н. Хишир, В. Праплан)
|Армин Хельфер
|25:12
|Иван Тауферер
|33:53
|3-й период
|Марко Роса
|40:56
|41:14
|Кевин Фиала (Н. Хишир, В. Праплан)
|42:30
|Филипп Курашев
|46:55
|Ромен Леффель (Н. Род)
|49:43
|Нико Хишир (В. Праплан)
Статистика
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол