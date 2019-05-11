«Это наш бриллиант». Новый финский вундеркинд, который нокаутировал Канаду

Калле Каскинен работает на заднем дворе своего дома. Этот апрельский день выдался непривычно жарким для всей Финляндии и города Турку в частности. Калле приводит в порядок сад и ограду. На этот проект у него уйдет несколько недель. Давно хотел это сделать. Правда, в голову лезут и другие мысли.

Он не может поверить, что не стоит сейчас на тренерской скамейке и не делает в этот момент какие-то пометки в своем блокноте. Каскинен тренирует клуб ТПС из высшего дивизиона чемпионата Финляндии, но его команда вылетела в четвертьфинале плей-офф пару недель назад. Это поражение до сих пор сидит занозой в сердце. Хотя бы сад позволяет отвлечься от неприятных мыслей. Однако, когда упоминается имя Каапо Какко, Каскинен расплывается в улыбке и откладывает садовый инструмент.

«О Каапо я готов говорить часами»

Калле не скрывает гордости за своего звездного подопечного. Каскинен впервые познакомился с Какко, когда тому было 15 лет. К тому времени (сезон-2016/17) Каапо уже давно перерос сверстников и играл за команду ТПС для игроков не старше 20 лет.

Когда-то Каскинен сам начинал и играл вместе с легендой финского хоккея — Саку Койву, который теперь является совладельцем ТПС. Калле всегда восхищался трудолюбием и целеустремленности Саку. И эти же качества он разглядел в молодом правом крайнем. Каскинен почувствовал, что Какко обладает не меньшим атакующим потенциалом, чем Койву, однако Каапо заметно превосходит Саку по физическим параметрам, что делает его еще более опасным и трудным оппонентом для защитников соперника. И Калле до сих пор удивляется столь резкому прогрессу молодого игрока, который быстро сделал себя имя в профессиональном хоккее, играя против взрослых мастеров.

Да, такие условия существования сопровождали Каапо на протяжении всей его пока не такой уж и долгой карьеры: ему всегда приходилось противостоять соперникам старше по возрасту. Однако это не мешало ему каждый раз демонстрировать свой талант и быстро перебираться уровнем выше. Видели мы нечто подобное и в прошедшем сезоне. Какко забросил в сезоне-2018/19 22 шайбы в 45 матчах за ТПС, побив прежний местный рекорд Александра Баркова по количеству голов для 18-летних хоккеистов. Именно Александр был кумиром Какко, когда тот был помладше. Также он выделяет Микаэля Гранлунда. Но ни один из этих финских талантов не превосходит самого Каапо: «Он лучший в своем возрасте, — настаивает Каскинен. — Он может контролировать шайбу, разобраться с нескольким соперниками в одиночку, вести силовую борьбу… Это уже сложившийся мастер».

Детство

Наверное, очень скоро у нас будет непосредственная возможность сравнить Какко с Барковым и Гранлундом в НХЛ. Финн является одним из фаворитов предстоящего драфта-2019, ведя заочную борьбу за право стать первым номером с американцем Джеком Хьюзом. А ведь еще год назад казалось, что Хьюз будет безоговорочным фаворитом.

Возможно, даже сам Какко не ожидал такого развития своей карьеры. Ведь Каапо не всегда мечтал об НХЛ. Это был обычный финский мальчишка, который одинаково сильно любил футбол и хоккей. Да, он любил проводить много времени на катке, но не стоит думать, что у него были свои ключи от раздевалки или арены, как это иногда бывает в случае с канадскими ребятами.

Его отец, Петри, служил в полиции, мама, Сари, работала воспитательницей в детском саду. Нельзя сказать, что его семья была помешана на хоккее. Он с братом, Констой, любили поиграть в хоккей на улице. «Вместе с соседскими парнями мы соорудили небольшую коробку на участке, но это было больше просто для развлечения, — передает слова Каако переводчик. — И мы никогда не заливали там лед. Просто бросали по воротам».

В общем, Каапо не имел возможности проводить дни напролет на коньках. Зато у него была возможность оттачивать свою технику и работу рук. Он любил наблюдать за игрой Патрика Кейна, но больше ориентировался на Остона Мэттьюса. «Думаю, мой стиль похож на стиль игры Мэттьюса. Если же говорить о финских игроках, то мне очень нравится Микко Рантанен. Я всегда старался копировать его движения», — признается Какко.

Каапо говорит, что ему было 16 лет, когда он начал реально задумываться об НХЛ. В первую очередь, это произошло после приглашения в юниорскую сборную Финляндии для игроков не старше 16 лет. Тогда он реально задумался о будущем. Поговорите с Каскиненом или Юсси Ахокасом, который тренировал Какко на молодежном чемпионате мира-2019, и они расскажут вам о молодом игроке, который, отдыхая после хоккея, любить думать… о хоккее. Каако не ходит на вечеринки. Он не является главным шутником в команде. Ведет себе как ветеран, а не как новичок. Во всяком случае, в присутствии других ветеранов, ведь чаще всего он выходит на лед именно вместе с ними. Но в раздевалке его все ценят: «Люди любят его, игроки к нему хорошо относятся. Это хороший парень. Просто он очень любит хоккей. Хочет тренироваться, любит тренироваться, а еще больше любит играть», — говорит Ахокас.

Талант

Так как именно он играет в хоккей? Если говорить о схожести с соотечественниками, то мы уже их упомянули. Техника и достижения наталкивают на сравнения с Барковым. Но Александр иначе влияет на игру, так как действует на позиции центра. Кто-то пытается сравнивать его с Патриком Лайне, но это еще дальше от истины. Наверное, на такие параллели наталкивает то, что Лайне был выбран под вторым номером на драфте-2016. Вот и Какко не видит схожести: «Никто не умеет бросаться также, как Патрик. Я тренировался вместе с ним прошлым летом и видел его талант воочию. Вау! Я тоже могу забивать, но не умею поражать ворота с таких углов и с таких расстояний. Наверное, моя игра действительно больше похожа на стиль Микко».

Как и Рантанена, скауты и специалисты хвалят Каапо за игровой интеллект и технику владения шайбой. Достаточно посмотреть нарезки действий Какко в интернете, и вы сами сможете в этом убедиться. Он легко обводит соперников, умеет взять необходимую паузу и всегда видит партнера, если тот находится в более выгодной позиции. Конечно, эти таланты бесценны при розыгрыше большинства.

Несмотря на то, что нападающий не проводил в детстве так много времени на льду, как некоторые другие сверстники, специалисты высоко оценивают и его катание. «Он обладает намного более отточенным катанием, чем Рантанен в этом же возрасте, — подтверждает Ахокас. — Я видел обоих в деле. Они оба наделены высоким игровым чутьем, но, считаю, на данный момент Каапо опережает Микко в развитии.

Если говорить о Лайне, то Патрик всегда заточен на бросок. Так что сравнение с Рантаненом будет действительно более справедливым. Однако и их я считаю разными игроками. Каапо действительно особенный талант.

Каскинен добавляет хвалебных эпитетов. Он называет Какко сочетанием талантов Койву, Мэттьюса и Петера Форсберга. Если говорить о легендарном шведе, то его Каапо напоминает своим нежеланием проигрывать и неожиданной жесткостью для игрока таких атакующих талантов и возможностей.

Драфт-2019

Учитывая все вышесказанное, неудивительно, что все чаще раздаются мнения о том, что именно Какко должен быть выбран под первым номером драфта-2019. Да, Хьюз все еще лидирует в гонке, хотя бы за счет того, что играет на позиции центрфорварда, но Какко также считается системообразующим игроком, вокруг которого можно строить команду. И одним из лучших проспектов, если не лучшим, за всю историю Финляндии. Это о многом говорит, учитывая то, сколько талантов эта небольшая северная страна подарила хоккейному миру (особенно за последнее время). Конечно, пока никто не говорит что Какко — наследник Яри Курри или Теему Селянне. Но Каапо уж точно может оказаться самым раскрученным 18-летним финном перед драфтом.

Конечно, никто не идеален. Ахокас не скрывает, что был разочарован выступлением восходящей звезды на молодежном чемпионате мира (2 гола и 5 очков в 7 встречах). Тренер настаивает, что даже сам нападающий не был доволен собой. И это при том, что Финляндия выиграла турнир, а Какко забросил победную шайбу в ворота сборной США за 1:26 до конца третьего периода. Также Ахокас считает, что Каапо должен чаще сам угрожать воротам и способен забивать больше голов.

В любом случае, такой высокий потенциал вряд ли позволит ему опуститься ниже второго номера предстоящего драфта. А этот пик принадлежит «Рейнджерс», которые заняли в прошедшем сезоне шестое место с конца, но на драфт-лотерее вытянули счастливый билет. А ведь шанс на успех у клуба из Нью-Йорка равнялся всего 7,8 процента. И такой высокий пик очень пригодится команде в свете нынешней перестройки.

С 2013 по 2016 года «Рейнджерс» вообще не выбирали в первом раунде. Этим же летом у них будет сразу два пика в первом раунде, что повысит число высоких выборов до семи с 2017 года: Лиас Андерссон (7-й пик, 2017), Филип Хитил (21-й, 2017), Виталий Кравцов (9-й, 2018), К'Андре Миллер (22-й, 2018) и Нильс Лундквист (28, 2018). За последние годы клуб действительно собрал очень внушительный пул талантливых проспектов, среди которых особенно выделяется Кравцов, которого глава скаутской службы «Рейнджерс» Горди Кларк сравнивает с Евгением Малкиным. Однако, если Какко окажется в Нью-Йорке, именно у него будут лучшие шансы дебютировать в ближайшем сезоне в основе.

Наверное, именно поэтому генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон не спешит считать Какко уже игроком своей команды. Пока нью-йоркцы ведут себя дипломатично: «Нужно подождать и посмотреть, как сложатся события 21 июня. Конечно, люди любят составлять и изучать различные рейтинги. Особенно, когда две фамилии упоминаются так часто. Однако мы довольны, что лотерея драфта сложилась в нашу пользу. Это позволяет нам выбирать из большого числа очень талантливых игроков. У нас еще есть время встретиться с разными проспектами и еще раз переговорить с ними, с их семьями и тренерами и взвесить все за и против. И только после этого принять окончательное решение», — говорит Гортон.

Будущее

Сейчас же все мысли Каапо Какко связаны со взрослым чемпионатом мира в Словакии. Если все сложится, как планируется, то после этого летом он станет игроком «Рейнджерс». Можете не сомневаться. Сложно представить, что «Нью-Джерси» все же решит отказаться от Хьюза в пользу финна. Также сложно представить, что клуб из Нью-Йорка выберет под вторым номером кого-то еще. И фанаты должен быть в предвкушении. Талант и физические данные Каапо кричат о том, что он готов к дебюту в НХЛ.

«Если Йеспери Котканиеми смог дебютировать в первом же сезоне, то у Какко не будет никаких проблем, — не сомневается Ахоркас. — Он хорошо развит физически, правда, ему еще предстоит нарастить мышечную массу. Если он хорошо поработает летом, то осенью мы уже увидим его в НХЛ».

Тогда Какко станет уже девятым форвардом подряд выбранным под общим вторым номером, который сразу же дебютировал в НХЛ: Тайлер Сегин, Габриэль Ландескуг, Барков, Сэм Райнхарт (вернулся в юниорскую лигу после 9 матчей), Джек Айкел, Лайне, Нолан Патрик и Андрей Свечников. В любом случае, как бы ни сложился драфт, финский чемпионат точно лишится своего вундеркинда.

А у Каскинена будет все лето на то, чтобы придумать, как заменить самого незаменимого игрока ТПС. Однако радость за молодого человека перевешивает расстройство из-за предстоящего расставания.

«Конечно, я хотел бы, чтобы он остался в нашей команде. Но ему нужно уходить, двигаться дальше. Это наш бриллиант. И мы всегда будем гордиться им. Так что просто пожелаем ему удачи в будущем», — улыбается тренер. ​