Телегин: Вдохновляют слова Третьяка, что такие игроки, как я, нужны сборной России

«Некоторые ребята, защитники, еще ждут включения в заявку. Здесь собрались все самые сильные игроки, рад, что попал в заявку сборной. Каждому тяжело смотреть матч с трибуны, даже болельщикам. Все хотят выйти на лед и помочь команде. Нервов тратишь больше, чем на льду. Сборная России произвела хорошее впечатление, главное, что выиграли, но есть над чем работать. У нас есть хорошие игроки, которые умеют забивать, что вчера и показали. Моя роль будет такой же, как всегда, вы, наверное, прекрасно знаете.

Команде вчера не хватает Телегина? Ха-ха. Я пойду, пожалуй. Только от вас узнал, что Третьяк сказал, что такие игроки, как Телегин, нужны сборной России. Конечно, такие слова вдохновляют. Вечерние матчи вчера не смотрел. Жена (Пелагея), к сожалению, не приедет поддержать в Братиславу, — передает слова Телегина корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.