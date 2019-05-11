Телегин: Вдохновляют слова Третьяка, что такие игроки, как я, нужны сборной России
Нападающий сборной России Иван Телегин прокомментировал свое включение в заявку национальной команды на чемпионат мира — 2019.
«Некоторые ребята, защитники, еще ждут включения в заявку. Здесь собрались все самые сильные игроки, рад, что попал в заявку сборной. Каждому тяжело смотреть матч с трибуны, даже болельщикам. Все хотят выйти на лед и помочь команде. Нервов тратишь больше, чем на льду. Сборная России произвела хорошее впечатление, главное, что выиграли, но есть над чем работать. У нас есть хорошие игроки, которые умеют забивать, что вчера и показали. Моя роль будет такой же, как всегда, вы, наверное, прекрасно знаете.
Команде вчера не хватает Телегина?
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter