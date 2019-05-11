Сборная Дании по буллитам победила французов на чемпионате мира
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сборная Дании по хоккею в серии буллитов одержала победу над командой Франции в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Встреча группы А, состоявшаяся в Кошице, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0). В составе датчан шайбы забросили Фредерик Сторм (20-я минута), Маркус Лауридсен (20), Ларс Эллер (36) и Еспер Енсен (47). У французов отличились Шарль Бертран (9), Оливье
Датская команда в воскресенье сыграет со сборной Германии, французы в этот же день встретятся с командой США.
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|11 Мая, 13:15
|Зрители 6190
|Групповой этап: Группа A
|Steel Arena
Главные тренеры
|Хайнц Элерс
|Филипп Бозон
Вратари
|Себастьян Дам
|Флориан Арди
|1-й период
|02:28
|08:33
|Никлас Йенсен
|Шарль Бертран (К. Эккефей, В. Клеро)
|08:55
|17:16
|Никлас Йенсен
|Кевин Эккефей
|18:49
|19:06
|Фредерик Сторм
|19:56
|Маркус Лауридсен (Ф. Сторм, Й. Йенсен)
|2-й период
|Оливье Дам-Малька
|24:08
|27:31
|Миккель Бедкер
|Дамьен Флери (К. Эккефей, Т. Бозон)
|32:21
|33:07
|Валентин Клеро (А. Реш, Т. Бозон)
|33:55
|35:29
|Ларс Эллер (Мик. Бедкер)
|3-й период
|Жонатан Жаниль
|43:17
|46:34
|Йеспер Йенсен (Н. Майер, Н. Йенсен)
|50:53
|Матиас Бау-Хансен
|Валентин Клеро
|52:42
Серия буллитов - победный бросок
|Ф. Сторм
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол