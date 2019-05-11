Сборная Дании по буллитам победила французов на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
13:15 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
17:15 3-й период Германия 1
Великобритания 1
Группа B
17:15 3-й период Латвия 2
Австрия 1
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37246719/
11 мая 2019, 16:47 | Спорт РИА Новости

Сборная Дании по буллитам победила французов на чемпионате мира

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сборная Дании по хоккею в серии буллитов одержала победу над командой Франции в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Встреча группы А, состоявшаяся в Кошице, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0). В составе датчан шайбы забросили Фредерик Сторм (20-я минута), Маркус Лауридсен (20), Ларс Эллер (36) и Еспер Енсен (47). У французов отличились Шарль Бертран (9), Оливье Дам-Малка (25), Дамьен Флери (33) и Валентен Клеро (34). Решающий буллит исполнил Сторм.

Датская команда в воскресенье сыграет со сборной Германии, французы в этот же день встретятся с командой США.
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11 Мая, 13:15 Зрители 6190 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Дания 5:4 Б
Серия буллитов
(2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)
Франция
Главные тренеры
Хайнц Элерс Филипп Бозон
Вратари
Себастьян Дам Флориан Арди
1-й период
02:28
08:33 Никлас Йенсен
Шарль Бертран (К. Эккефей, В. Клеро) 08:55
17:16 Никлас Йенсен
Кевин Эккефей 18:49
19:06 Фредерик Сторм
19:56 Маркус Лауридсен (Ф. Сторм, Й. Йенсен)
2-й период
Оливье Дам-Малька 24:08
27:31 Миккель Бедкер
Дамьен Флери (К. Эккефей, Т. Бозон) 32:21
33:07
Валентин Клеро (А. Реш, Т. Бозон) 33:55
35:29 Ларс Эллер (Мик. Бедкер)
3-й период
Жонатан Жаниль 43:17
46:34 Йеспер Йенсен (Н. Майер, Н. Йенсен)
50:53 Матиас Бау-Хансен
Валентин Клеро 52:42
Серия буллитов - победный бросок
Ф. Сторм
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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