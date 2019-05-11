Сборная Дании по буллитам победила французов на чемпионате мира

Встреча группы А, состоявшаяся в Кошице, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0). В составе датчан шайбы забросили Фредерик Сторм (20-я минута), Маркус Лауридсен (20), Ларс Эллер (36) и Еспер Енсен (47). У французов отличились Шарль Бертран (9), Оливье Дам-Малка (25), Дамьен Флери (33) и Валентен Клеро (34). Решающий буллит исполнил Сторм.

Датская команда в воскресенье сыграет со сборной Германии, французы в этот же день встретятся с командой США.