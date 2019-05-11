Франция забила гол с центра поля! Но все равно проиграла в роскошной перестрелке

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 11.05.2019, 13:15 9:0 Швейцария Италия

Предматчевые расклады были предельно ясны. Финалисты прошлогоднего чемпионата мира считались безоговорочными фаворитами и статус свой оправдали. Быстрый гол уже на второй минуте, еще два до середины первого периода. И еще один под его занавес. Игра была сделана быстро, легко и непринужденно. Телетрансляция выхватила на трибуне колоритного болельщика в форме швейцарской гвардии Ватикана, в перерывах звучал бессмертный хит Тото Кутуньо про настоящего итальянца. Но в хоккее настоящие итальянцы ничего не смогли противопоставить гораздо более умелому и искушенному сопернику. Пару раз швейцарцы по-джентльменски отпускали соперников на свидания со своим вратарем, но Рето Берра не дал повода для чужой радости.

Счет 4:0 после первого периода не отыгрывается почти никогда, а уж сборной Италии такие подвиги совсем уж не под силу. Две шайбы во втором периоде, еще три в третьем. Оставалось ждать первого на чемпионате двузначного счета. И он вполне могу состояться, ведь моментов для этого было предостаточно. Однако Швейцарии хватило и счета 9:0, чтобы одержать уверенную, красивую и пока самую крупную на турнире победу. У победителей солировал Кевин Фиала. Форвард «Миннесоты» набрал 4 (3+1) очка и заслуженно стал лучшим игроком встречи.

У швейцарцев скоро сможет сыграть Андригетто, но сегодня справились и без него. Шесть игроков из НХЛ, плюс сам по себе гораздо более высокий класс и собранность на площадке — этого достаточно для победы и над более сильным соперником. Италия не показала ровным счетом ничего, что могло бы убедить в ее праве занимать место в элитном дивизионе. Скорее всего, именно Италия станет главным претендентом на понижение в классе.

Однозначно этот матч был гораздо содержательней и интересней игры Швейцарии и Италии. В нем было все. Красивые голы, камбэк с «минус два», овертайм «три на три» и наконец буллиты.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа A, 11.05.2019, 13:15 5:4 Б Дания Франция

Дания в последнее время звезд с неба не хватает, но в этом матче они имели полное право рассчитывать на победу. Французы достаточно быстро открыли счет усилиями Шарля Бертрана, знакомого российским болельщикам по выступлениям за «Сибирь», и так же быстро разбазарили преимущество, схватив удаление в момент, когда сами играли в большинстве. Дания сравняла счет, играя «четыре на четыре». И почти мгновенно Фредерик Сторм вывел Данию вперед. Казалось, датчане успокоились и возьмут игру под свой контроль, пустив ее по нужному им руслу.

Но у французов было другое мнение. К тому же стал откровенно чудить вратарь Себастьян Дам. Он не только не выручал команду, но и просто подвел ее. Сначала он откровенно зевнул бросок с центра площадки от Оливье Даме-Малька, когда французы сравняли счет. Затем неудачно отбил шайбу прямо на клюшку капитана французов Дамьена Флери, а еще через минуту пропустил от Валентина Клеро.

Положение датчан стало почти критическим. Явно недооценка соперника едва не привела к проигрышу в матче. Вовремя проснулся лидер сборной Дании, обладатель Кубка Стэнли прошлого сезона в составе «Вашингтона» Ларс Эллер. Забросив шайбу, он встряхнул партнеров — у ворот французов стало жарко. Сравняв счет, Дания не бросилась добивать соперника, как хотелось бы болельщикам этой сборной. Да французы и не собирались сдаваться. Игра шла бодро с обоюдными шансами на успех.

Основное время завершилось со счетом 4:4, и мы увидели неплохой овертайм в формате «три на три». Шансы были и у тех, и у других ворот, но золотого гола не свершилось. Серия буллитов также не вышла скучной. Соперники реализовали на двоих пять бросков. Эллер вновь блеснул мастерством, а герой матча в составе французов Флери не смог спасти свою команду, крайне неудачно выполнив решающий бросок. Тем не менее, Франция заслуживает самых добрых слов за самоотверженность и упорство. А сборной Дании может больше так и не подфартить. Более искушенный соперник наказывает за подобную расслабленность в двойном, от французского, размере.