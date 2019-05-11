Роман Йоси: В НХЛ сборная России была бы одним из фаворитов

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
13:15 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
17:15 3-й период Германия 1
Великобритания 1
Группа B
17:15 3-й период Латвия 2
Австрия 1
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37247147/
11 мая 2019, 17:29 | Спорт-Экспресс

Роман Йоси: В НХЛ сборная России была бы одним из фаворитов

Защитник сборной Швейцарии и «Нэшвилла» Роман Йоси подвел итоги разгрома сборной Италии (9:0) в рамках чемпионата мира и поделился мнением о сборной России.

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— Нужны ли вообще такие матчи?

— Нужны. Вообще, такое начало — это просто замечательно. У нас получалось едва ли не все, к сожалению для сборной Италии. Главное, чтобы получалось и завтра, когда нам играть с Латвией. Латвийцы — серьезный соперник. Матчи с ними всегда складываются для нас тяжело.

— Ваша команда как будто и не хотела забивать десятый гол.

— На самом деле мы не расслаблялись. И доигрывали эпизоды. Просто так вышло. А у итальянцев сегодня игра не пошла.

— Свен Андригетто скоро к вам присоединится.

— И это очень серьезное усиление для нас. Он был важной частью прошлогодней серебряной команды и очень помогал нам в атаке. Любая сборная не отказалась бы от такого хоккеиста.

— Нынешняя сборная послабее прошлогодней будет?

— Давайте не сравнивать. Многие из нашей команды были и в Копенгагене. Да, некоторые не приехали по разным причинам, но их заменили другие — тоже отличные игроки. Самое главное — у нас в сборной особенная атмосфера, это всегда большой плюс.

— Вас удивило, что фавориты проигрывают матч за матчем?

— Немного. Но не сильно. На чемпионате мира всем приходится непросто, вмешивается много факторов. Не все быстро адаптируются.

— Только Россия из фаворитов в первый день не провалилась. Как вам российская команда?

— Очень сильна. Много классных игроков у россиян приехало. У России в составе целый ряд игроков из числа сильнейших в мире. Обыграть их будет очень сложно.

— Можете представить такую команду в НХЛ?

— Ну, это была бы крутая команда. Они бы на многое претендовали в НХЛ таким составом. Были бы одними из фаворитов лиги.
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11 Мая, 13:15 Зрители 8463 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Швейцария 9:0
(4:0, 2:0, 3:0)
Италия
Главные тренеры
Патрик Фишер Клэйтон Беддоуз
Вратари
Рето Берра Андреас Бернард
1-й период
01:17 Кевин Фиала (Р. Йоси)
07:24 Грегори Хофманн (Й. Дженацци, Ф. Курашев)
10:06 Лино Марчини (Л. Фрик)
Алекс Тривеллато 19:09
19:54 Венсан Праплан (К. Фиала, А. Амбюль)
2-й период
21:36 Симон Мозер (А. Амбюль, Я. Мозер)
23:32 Кевин Фиала (Н. Хишир)
Армин Хельфер 25:12
Иван Тауферер 33:53
3-й период
Марко Роса 40:56
41:14 Кевин Фиала (Н. Хишир, В. Праплан)
42:30 Филипп Курашев
46:55 Ромен Леффель (Н. Род)
49:43 Нико Хишир (В. Праплан)
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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