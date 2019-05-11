Роман Йоси: В НХЛ сборная России была бы одним из фаворитов
Защитник сборной Швейцарии и «Нэшвилла» Роман Йоси подвел итоги разгрома сборной Италии (9:0) в рамках чемпионата мира и поделился мнением о сборной России.
— Нужны ли вообще такие матчи?
— Нужны. Вообще, такое начало — это просто замечательно. У нас получалось едва ли не все, к сожалению для сборной Италии. Главное, чтобы получалось и завтра, когда нам играть с Латвией. Латвийцы — серьезный соперник. Матчи с ними всегда складываются для нас тяжело.
— Ваша команда как будто и не хотела забивать десятый гол.
— На самом деле мы не расслаблялись. И доигрывали эпизоды. Просто так вышло. А у итальянцев сегодня игра не пошла.
— Свен Андригетто скоро к вам присоединится.
— И это очень серьезное усиление для нас. Он был важной частью прошлогодней серебряной команды и очень помогал нам в атаке. Любая сборная не отказалась бы от такого хоккеиста.
— Нынешняя сборная послабее прошлогодней будет?
— Давайте не сравнивать. Многие из нашей команды были и в Копенгагене. Да, некоторые не приехали по разным причинам, но их заменили другие — тоже отличные игроки. Самое главное — у нас в сборной особенная атмосфера, это всегда большой плюс.
— Вас удивило, что фавориты проигрывают матч за матчем?
— Немного. Но не сильно. На чемпионате мира всем приходится непросто, вмешивается много факторов. Не все быстро адаптируются.
— Только Россия из фаворитов в первый день не провалилась. Как вам российская команда?
— Очень сильна. Много классных игроков у россиян приехало. У России в составе целый ряд игроков из числа сильнейших в мире. Обыграть их будет очень сложно.
— Можете представить такую команду в НХЛ?
— Ну, это была бы крутая команда. Они бы на многое претендовали в НХЛ таким составом. Были бы одними из фаворитов лиги.
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|11 Мая, 13:15
|Зрители 8463
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Патрик Фишер
|Клэйтон Беддоуз
|Рето Берра
|Андреас Бернард
|1-й период
|01:17
|Кевин Фиала (Р. Йоси)
|07:24
|Грегори Хофманн (Й. Дженацци, Ф. Курашев)
|10:06
|Лино Марчини (Л. Фрик)
|Алекс Тривеллато
|19:09
|19:54
|Венсан Праплан (К. Фиала, А. Амбюль)
|2-й период
|21:36
|Симон Мозер (А. Амбюль, Я. Мозер)
|23:32
|Кевин Фиала (Н. Хишир)
|Армин Хельфер
|25:12
|Иван Тауферер
|33:53
|3-й период
|Марко Роса
|40:56
|41:14
|Кевин Фиала (Н. Хишир, В. Праплан)
|42:30
|Филипп Курашев
|46:55
|Ромен Леффель (Н. Род)
|49:43
|Нико Хишир (В. Праплан)
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол