Роман Йоси: В НХЛ сборная России была бы одним из фаворитов

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— Нужны ли вообще такие матчи?

— Нужны. Вообще, такое начало — это просто замечательно. У нас получалось едва ли не все, к сожалению для сборной Италии. Главное, чтобы получалось и завтра, когда нам играть с Латвией. Латвийцы — серьезный соперник. Матчи с ними всегда складываются для нас тяжело.

— Ваша команда как будто и не хотела забивать десятый гол.

— На самом деле мы не расслаблялись. И доигрывали эпизоды. Просто так вышло. А у итальянцев сегодня игра не пошла.

— Свен Андригетто скоро к вам присоединится.

— И это очень серьезное усиление для нас. Он был важной частью прошлогодней серебряной команды и очень помогал нам в атаке. Любая сборная не отказалась бы от такого хоккеиста.

— Нынешняя сборная послабее прошлогодней будет?

— Давайте не сравнивать. Многие из нашей команды были и в Копенгагене. Да, некоторые не приехали по разным причинам, но их заменили другие — тоже отличные игроки. Самое главное — у нас в сборной особенная атмосфера, это всегда большой плюс.

— Вас удивило, что фавориты проигрывают матч за матчем?

— Немного. Но не сильно. На чемпионате мира всем приходится непросто, вмешивается много факторов. Не все быстро адаптируются.

— Только Россия из фаворитов в первый день не провалилась. Как вам российская команда?

— Очень сильна. Много классных игроков у россиян приехало. У России в составе целый ряд игроков из числа сильнейших в мире. Обыграть их будет очень сложно.

— Можете представить такую команду в НХЛ?

— Ну, это была бы крутая команда. Они бы на многое претендовали в НХЛ таким составом. Были бы одними из фаворитов лиги.