В сборной России с суперзвездами играет только 20-летний защитник. Его сравнивали с Фетисовым

У сборной России на этом чемпионате мира фантастическое нападение. Чумовое. Настолько, что в одной из спецбригад большинства собралось аж пять форвардов. Сочетание во главе с Овечкиным и Ковальчуком в качестве верного пажа-диспетчера, правда, пока не работает. Зато накануне Норвегию разорвала банда Малкина. Он удивительно быстро спелся с Дадоновым, а Гусев и Кучеров эту пятерку сделали поистине термоядерной. Однако был у них еще один соучастник, о котором говорят незаслуженно меньше.

Михаил Сергачев — не только часть спецбригады, которая приговорила к поражению норвежских «викингов», но и вообще единственный защитник сборной России, которому Илья Воробьев доверяет большинство. И это притом, что игроков его амплуа, способных дирижировать розыгрышем от синей линии, на этот раз хватает. Это и Дмитрий Орлов, и Никита Зайцев, и Никита Нестеров, выходящий с Сергачевым в одной паре. Каждый из них либо в минувшем сезоне имел практику в большинстве, либо сполна наигрался в этой роли за карьеру.

Глядя на то, как Никита Зайцев после очередного года в «Торонто» на коротком поводке летает в атаку, почти не сомневаешься, что он смог бы закрыть большинство. В ЦСКА времен Радулова и Квартальнова среди защитников он был № 1 с огромным запасом. Всю жизнь в большинстве играет и Орлов, а Нестеров даже в «Тампе», будучи седьмым защитником, получал соответствующую практику, чего уж говорить про его нынешнее положение в ЦСКА. Но преференции от Воробьева достаются не кому-то из них, а 20-летнему дебютанту сборной России. И этому есть объяснение.

Если изучить продвинутую статистику за три матча Евротура и стартовый матч чемпионата мира, то все вопросы отпадут сами собой. Сергачев лучший сразу по некоторым показателям, и не только среди защитников. Характеризует его время, проведенное в атаке — 29:40 минут. Ближайший преследователь — Евгений Малкин — проводит на чужой половине площадки на две минуты меньше. Только вдумайтесь, в команде, где собраны такие глыбы как Кучеров, Овечкин, Кузнецов и все тот же Малкин, больше других участвует в атаках защитник, никогда не игравший за первую сборную.

«Когда мне было 15 лет, я был в Казани, переходил в МХЛ. Тогда даже представления не было. Понимал, конечно, что могу расти, но не представлял, что в 20 лет буду выступать в НХЛ и за национальную сборную», — говорил Сергачев в интервью Sport24. И кто знает, играл бы Михаил сейчас на чемпионате мира, останься он в Казани. «Ак Барс» — не лучшая организация для развития молодых игроков, и неслучайно помимо Сергачева за океан убегали в братья Свечниковы и Бурмистров.

У Сергачева классный бросок, но в этом созыве сборной России он сосредоточен на другом. Даже если напарник Нестеров угрожает воротам чаще. Зато Михаил — второй после Малкина игрок российской команды по количеству передач. А главное, что их процент — 91,1% — один из лучших в команде. Что немаловажно, весомая часть из этих передач у него предбросковые. Из всех хоккеистов этой сборной только Кучеров с Малкиным чаще выводят своих партнеров на ударные позиции. Опять же, Сергачева, защитника и в целом еще весьма молодого человека, мы меряем по суперзвездам НХЛ, которым в силу амплуа более свойственно такое поведение на льду.

И ведь не скажешь, что Сергачев при всей его увлеченности атакой — эдакий русский Эрик Карлссон или Брент Бернс. Ему, конечно, еще предстоит прокачать свои атакующие скиллзы, но уже сейчас очевидно, что баланса в игре россиянина не в пример больше. Он не привозит голы пачками, не обрезается через смену, и его недостатки не перекрывают пользу от достоинств. С Нестеровым у них за те самые четыре матча лучший в команде CORSI среди защитников, что тоже о многом говорит, даже учитывая всю спорность этого показателя продвинутой статистики.

В том, что Сергачев здесь и сейчас котируется тренерским штабом сборной выше Орлова и Зайцева, не такая уж сенсация. Редких русских защитников выбирали на драфте НХЛ в первой десятке. Из поколения 90-х помимо защитника «Тампы-Бэй» такой чести удостоился один Иван Проворов, который, кстати, тоже должен был приехать в Братиславу, но не успел уладить контрактные дела. Но все же самая лестная характеристика, которой удостаивался Сергачев, это сравнение с самим Вячеславом Фетисовым. Именно такие параллели использовали некоторые скауты, чтобы описать перспективы юного уроженца Нижнекамска.

«Если всех слушать, то голова кругом пойдет. Говорят, что на следующий год могу стать легендой, но это же не так. Я стараюсь на этом не фокусироваться, а просто работаю», — Сергачев скромничает, отвечая на комплименты журналистов, которые уверены, что в ближайшем будущем россиянин заменит Виктора Хедмана. На короткой дистанции Михаил уже подменял шведа, когда тот был травмирован. В отсутствии лучшего защитника «Тампы» игрок сборной России даже появлялся в первой паре.

В минувшем сезоне Сергачев стал строже играть в обороне, а Джон Купер даже начал использовать его в меньшинстве. Однако, прежде всего, Михаил — редкий российский защитник, востребованный при реализации лишнего на уровне сильнейшей лиге мира. В России тренеры часто опираются на старые знакомства и устаревшие характеристики. А уж заглядывать в паспорт игрокам — наша национальная традиция. Тем удивительнее, что штаб Воробьева отнесся к таланту Сергачева так, как он того и заслуживает.