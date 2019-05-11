Сборная Германии победила команду Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе немецкой команды шайбы забросили Мориц Зайдер (40-я минута), Язин Элиц (51) и Леон Драйзайтль (53). У британцев отличился Майк Хаммонд (44).

Сборная Великобритании не участвовала в высшем дивизионе чемпионатов мира с 1994 года, когда британские хоккеисты уступили во всех матчах на турнире. В составе сборной Великобритании провел матч 30-летний защитник Бен О’Коннор, отец которого, Майк О’Коннор, участвовал в чемпионате мира 1994 года.

Кроме того, в последний раз британцы набирали очки в матчах элитных дивизионов на чемпионате мира в 1962 году, когда обыграли финнов со счетом 7:5. На том турнире в США британцы заняли последнее место и покинули элитный дивизион. На чемпионате мира 1962 года по политическим причинам не выступали сборные СССР, ГДР, Чехословакии и Румынии.

В группе А, матчи которой проходят в Кошице, лидирует сборная Словакии с тремя очками, далее идут финны и немцы (по 3 очка), четвертыми — датчане (2), пятыми — французы (1), шестую строчку делят канадцы и британцы, не набравшие очков, замыкают таблицу американцы.

В следующем туре сборная Германии 12 мая сыграет с датчанами, британская команда в этот же день встретится со сборной Канады.