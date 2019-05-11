Сборная Германии победила команду Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею
КОШИЦЕ /Словакия/, 11 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Германии одержали победу над командой Великобритании со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
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В составе немецкой команды шайбы забросили Мориц Зайдер (40-я минута), Язин Элиц (51) и Леон Драйзайтль (53). У британцев отличился Майк Хаммонд (44).
Сборная Великобритании не участвовала в высшем дивизионе чемпионатов мира с 1994 года, когда британские хоккеисты уступили во всех матчах на турнире. В составе сборной Великобритании провел матч 30-летний защитник Бен О’Коннор, отец которого, Майк О’Коннор, участвовал в чемпионате мира 1994 года.
Кроме того, в последний раз британцы набирали очки в матчах элитных дивизионов на чемпионате мира в 1962 году, когда обыграли финнов со счетом 7:5. На том турнире в США британцы заняли последнее место и покинули элитный дивизион. На чемпионате мира 1962 года по политическим причинам не выступали сборные СССР, ГДР, Чехословакии и Румынии.
В группе А, матчи которой проходят в Кошице, лидирует сборная Словакии с тремя очками, далее идут финны и немцы (по 3 очка), четвертыми — датчане (2), пятыми — французы (1), шестую строчку делят канадцы и британцы, не набравшие очков, замыкают таблицу американцы.
В следующем туре сборная Германии 12 мая сыграет с датчанами, британская команда в этот же день встретится со сборной Канады.
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|11 Мая, 17:15
|Зрители 6866
|Групповой этап: Группа A
|Steel Arena
|Германия
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3:1
(0:0, 1:0, 2:1)
|Великобритания
|Тони Седерхольм
|Питер Расселл
|Матиас Нидербергер
|Бен Баунс 58:19 (Б. Баунс 59:31)
|1-й период
|08:45
|Корбиниан Хольцер
|Роберт Дауд
|12:28
|2-й период
|39:21
|Мориц Зайдер (Я. Зайденберг)
|3-й период
|Майк Хэммонд
|43:36
|Пол Суиндлхерст
|48:39
|50:39
|Ясин Элиз (М. Плахта)
|52:03
|Леон Драйзайтль (М. Плахта, М. Айзеншмид)
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол