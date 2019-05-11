Сборная Германии победила команду Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
13:15 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
17:15 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
17:15 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
21:15 1-й период Словакия 1
Финляндия 2
тв
Группа B
21:15 перерыв Норвегия 1
Чехия 3
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37247833/
11 мая 2019, 19:32 | ТАСС

Сборная Германии победила команду Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 11 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Германии одержали победу над командой Великобритании со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

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В составе немецкой команды шайбы забросили Мориц Зайдер (40-я минута), Язин Элиц (51) и Леон Драйзайтль (53). У британцев отличился Майк Хаммонд (44).

Сборная Великобритании не участвовала в высшем дивизионе чемпионатов мира с 1994 года, когда британские хоккеисты уступили во всех матчах на турнире. В составе сборной Великобритании провел матч 30-летний защитник Бен О’Коннор, отец которого, Майк О’Коннор, участвовал в чемпионате мира 1994 года.

Кроме того, в последний раз британцы набирали очки в матчах элитных дивизионов на чемпионате мира в 1962 году, когда обыграли финнов со счетом 7:5. На том турнире в США британцы заняли последнее место и покинули элитный дивизион. На чемпионате мира 1962 года по политическим причинам не выступали сборные СССР, ГДР, Чехословакии и Румынии.

В группе А, матчи которой проходят в Кошице, лидирует сборная Словакии с тремя очками, далее идут финны и немцы (по 3 очка), четвертыми — датчане (2), пятыми — французы (1), шестую строчку делят канадцы и британцы, не набравшие очков, замыкают таблицу американцы.

В следующем туре сборная Германии 12 мая сыграет с датчанами, британская команда в этот же день встретится со сборной Канады.
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11 Мая, 17:15 Зрители 6866 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Германия 3:1
(0:0, 1:0, 2:1)
Великобритания
Главные тренеры
Тони Седерхольм Питер Расселл
Вратари
Матиас Нидербергер Бен Баунс 58:19 (Б. Баунс 59:31)
1-й период
08:45 Корбиниан Хольцер
Роберт Дауд 12:28
2-й период
39:21 Мориц Зайдер (Я. Зайденберг)
3-й период
Майк Хэммонд 43:36
Пол Суиндлхерст 48:39
50:39 Ясин Элиз (М. Плахта)
52:03 Леон Драйзайтль (М. Плахта, М. Айзеншмид)
Статистика
2 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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