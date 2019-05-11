Латвийские хоккеисты победили австрийцев в матче чемпионата мира
БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии одержала победу над командой Австрии со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. На встрече, которая прошла в Братиславе, присутствовало 8917 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рудольфс Балцерс (16-я минута), Лаурис Дарзиньш (41), ставший автором 400-го гола сборной Латвии на чемпионатах мира, Родриго Аболс (45), Гинтс Мейя (48) и Рональд Кениньш (56). У проигравших отличились Михаэль Раффль (15) и Рафаэль Хербургер (56).
В группе B по три очка набрали сборные России, Швейцарии, Чехии и Латвии. Команды Австрии, Норвегии, Швеции и Италии не имеют очков. Все сборные провели по одному матчу.
В следующей игре сборная Латвии сыграет с командой Швейцарии, австрийцы встретятся со сборной России. Обе игры пройдут 12 мая.
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Главные тренеры
|Боб Хартли
|Роджер Бадер
Вратари
|Кристерс Гудлевскис
|Давид Киккерт
|1-й период
|Патрик Петер
|11:33
|Патрик Петер
|11:33
|Михаэль Раффль (Р. Хербургер, А. Паллестранг)
|14:39
|15:21
|Рудольф Балцерс (Р. Фрейбергс, Л. Дарзиньш)
|16:54
|Гунтис Галвиньш
|2-й период
|Мартин Шумниг
|34:20
|Клеменс Унтервегер
|38:53
|3-й период
|40:23
|Лаурис Дарзиньш (Р. Балцерс, Т. Блюгерс)
|40:41
|Рихардс Букартс
|44:19
|Родриго Аболс (Р. Кениньш, Р. Балцерс)
|Рафаэль Вольф
|45:02
|47:16
|Гинтс Мейя (О. Цибульскис, Т. Блюгерс)
|54:54
|Рихардс Маренис
|Рафаэль Хербургер (Ф. Хофер, Д. Цвергер)
|55:44
|56:00
|Рональд Кениньш (Р. Балцерс)
|Петер Шнайдер
|56:19
|Стивен Стронг
|59:46
Статистика
|6
|Штрафное время
|35
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол