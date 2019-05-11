Латвийские хоккеисты победили австрийцев в матче чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
13:15 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
17:15 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
17:15 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
21:15 1-й период Словакия 1
Финляндия 2
тв
Группа B
21:15 перерыв Норвегия 1
Чехия 3
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37247861/
11 мая 2019, 19:47 | ТАСС

Латвийские хоккеисты победили австрийцев в матче чемпионата мира

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии одержала победу над командой Австрии со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. На встрече, которая прошла в Братиславе, присутствовало 8917 зрителей.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рудольфс Балцерс (16-я минута), Лаурис Дарзиньш (41), ставший автором 400-го гола сборной Латвии на чемпионатах мира, Родриго Аболс (45), Гинтс Мейя (48) и Рональд Кениньш (56). У проигравших отличились Михаэль Раффль (15) и Рафаэль Хербургер (56).

В группе B по три очка набрали сборные России, Швейцарии, Чехии и Латвии. Команды Австрии, Норвегии, Швеции и Италии не имеют очков. Все сборные провели по одному матчу.

В следующей игре сборная Латвии сыграет с командой Швейцарии, австрийцы встретятся со сборной России. Обе игры пройдут 12 мая.
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11 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Латвия 5:2
(1:1, 0:0, 4:1)
Австрия
Главные тренеры
Боб Хартли Роджер Бадер
Вратари
Кристерс Гудлевскис Давид Киккерт
1-й период
Патрик Петер 11:33
Патрик Петер 11:33
Михаэль Раффль (Р. Хербургер, А. Паллестранг) 14:39
15:21 Рудольф Балцерс (Р. Фрейбергс, Л. Дарзиньш)
16:54 Гунтис Галвиньш
2-й период
Мартин Шумниг 34:20
Клеменс Унтервегер 38:53
3-й период
40:23 Лаурис Дарзиньш (Р. Балцерс, Т. Блюгерс)
40:41 Рихардс Букартс
44:19 Родриго Аболс (Р. Кениньш, Р. Балцерс)
Рафаэль Вольф 45:02
47:16 Гинтс Мейя (О. Цибульскис, Т. Блюгерс)
54:54 Рихардс Маренис
Рафаэль Хербургер (Ф. Хофер, Д. Цвергер) 55:44
56:00 Рональд Кениньш (Р. Балцерс)
Петер Шнайдер 56:19
Стивен Стронг 59:46
Статистика
6 Штрафное время 35
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Петер Стано (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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