«Спасибо большое нашему голкиперу, который так долго удерживал нас в игре и давал шансы. Мы выглядели хорошо, начали третий период со счётом 1:1 и, конечно, рассчитывали на большее. Увы, нас сгубили удаления в концовке. У соперника хорошая команда, они «грузили» шайбу на ворота и заслужили победу, это без вопросов. Считал ли я Латвию фаворитом в этом матче? Да, конечно. Не хочу сказать, что соперник был намного сильнее, но наша главная цель остаётся прежней — сохранение места в элитном дивизионе.

Было бы легче, если бы играли Ванек или Грабнер? Тяжёлый вопрос, я не знаю, что сказать. Если бы за нас играли Овечкин или Малкин — то да, конечно, было бы проще. Завтра мы играем с Россией, это великолепная команда, в которой много элитных игроков НХЛ. Это будет отличный матч. Как нужно сыграть с русскими? Построже быть в обороне и держаться подальше от скамейки штрафников.

Кто самый опасный в сборной России? Хороший вопрос. Там все могут забивать и отдавать передачи. Будет интересно", — передаёт слова Раффля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.