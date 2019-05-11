Раффль: Если бы за нас играли Овечкин или Малкин — было бы куда проще
Нападающий сборной Австрии Михаэль Раффль прокомментировал поражение в игре со сборной Латвии (2:5) в стартовом матче ЧМ-2019.
«Спасибо большое нашему голкиперу, который так долго удерживал нас в игре и давал шансы. Мы выглядели хорошо, начали третий период со счётом 1:1 и, конечно, рассчитывали на большее. Увы, нас сгубили удаления в концовке. У соперника хорошая команда, они «грузили» шайбу на ворота и заслужили победу, это без вопросов. Считал ли я Латвию фаворитом в этом матче? Да, конечно. Не хочу сказать, что соперник был намного сильнее, но наша главная цель остаётся прежней — сохранение места в элитном дивизионе.
Было бы легче, если бы играли Ванек или Грабнер? Тяжёлый вопрос, я не знаю, что сказать. Если бы за нас играли Овечкин или Малкин — то да, конечно, было бы проще. Завтра мы играем с Россией, это великолепная команда, в которой много элитных игроков НХЛ. Это будет отличный матч. Как нужно сыграть с русскими? Построже быть в обороне и держаться подальше от скамейки штрафников.
Кто самый опасный в сборной России? Хороший вопрос. Там все могут забивать и отдавать передачи. Будет интересно", — передаёт слова Раффля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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|Боб Хартли
|Роджер Бадер
|Кристерс Гудлевскис
|Давид Киккерт
|1-й период
|Патрик Петер
|11:33
|Патрик Петер
|11:33
|Михаэль Раффль (Р. Хербургер, А. Паллестранг)
|14:39
|15:21
|Рудольф Балцерс (Р. Фрейбергс, Л. Дарзиньш)
|16:54
|Гунтис Галвиньш
|2-й период
|Мартин Шумниг
|34:20
|Клеменс Унтервегер
|38:53
|3-й период
|40:23
|Лаурис Дарзиньш (Р. Балцерс, Т. Блюгерс)
|40:41
|Рихардс Букартс
|44:19
|Родриго Аболс (Р. Кениньш, Р. Балцерс)
|Рафаэль Вольф
|45:02
|47:16
|Гинтс Мейя (О. Цибульскис, Т. Блюгерс)
|54:54
|Рихардс Маренис
|Рафаэль Хербургер (Ф. Хофер, Д. Цвергер)
|55:44
|56:00
|Рональд Кениньш (Р. Балцерс)
|Петер Шнайдер
|56:19
|Стивен Стронг
|59:46
|6
|Штрафное время
|35
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол