Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
13:15 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
17:15 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
17:15 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
21:15 1-й период Словакия 1
Финляндия 2
тв
Группа B
21:15 перерыв Норвегия 1
Чехия 3
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37248047/
11 мая 2019, 20:45 | Чемпионат.com

Британцы — играют в хоккей на ЧМ! И чуть не обыграли финалистов Олимпиады

Первый матч сборной Великобритании в высшем элитном дивизионе за 25 лет.

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«Осмелимся мечтать!», — таким был девиз сборной Великобритании во время прошлогодней отборочной кампании в дивизионе IA. Мечта британцев сбылась в драматическом финале в Будапеште, когда за 15 секунд до конца матча гол Роберта Фармера обеспечил им одно набранное очко и гарантировал выход наверх. В высшем хоккейном дивизионе сборная Великобритании появилась впервые за 25 лет.

«Мы не испытываем никаких иллюзий относительно своей задачи на чемпионате мира», — откровенно сказал главный тренер англичан Пит Расселл, но определённые поводы для оптимизма у него были. Так, в одном из контрольных матчей сборная Великобритании обыграла рижское «Динамо» со счётом 3:1. Особых звёзд у островной команды нет, но свои герои есть в каждом коллективе, и одним из таких является защитник Бен О’Коннор, который прошлым летом был близок к переходу в «Барыс». За свою многолетнюю карьеру он сменил несколько лиг и отыграл более трёх сезонов за «Арлан» из Кокшетау, а год назад ненадолго мелькнул в шведском «Лександе».

Перед стартом матча с финалистами Олимпиады в Пхёнчхане на британцев мало кто ставил, что было вполне ожидаемо. Однако подопечным Расселла удалось потрепать немцам нервы.

Британцы не стали отходить в оборону с первых минут, а навязали сборной Германии борьбу, и в середине первого периода немцы остались в меньшинстве. Удаление Корбиниана Хольцера реализовать не удалось, но англичане обозначили свой настрой и амбиции, а сборная Германии долгое время не могла подобраться к воротам Бена Боунса. Голкипер Великобритании сделал потрясающий сейв, когда в большинстве были уже немцы, отразив бросок в упор, а на последней минуте стартового отрезка британцы и вовсе могли выйти вперёд. Если бы защитник Эван Мози смог воспользоваться безумной ошибкой того же Хольцера перед своими воротами, на чемпионате мира могла назреть очередная сенсация, но команды ушли на перерыв при нулевом счёте.

Время шло, а немцы, в составе которых был второй снайпер регулярного чемпионата НХЛ Леон Драйзайтль, никак не могли пробить Баунса. Голкипер британцев как следует «разогрелся» откровенными бросками с неопасных дистанций, и когда сборная Германии прижимала соперника к воротам, Баунс действовал на удивление хладнокровно. Пробить его бундестим смогла лишь за 39 секунд до второго перерыва, когда массовый навал немцев завершился точным броском Морица Зайдера со средней дистанции.

На четвёртой минуте третьего периода Великобритания возликовала. Нападающий Майк Хэммонд сравнял счёт, подкараулив ошибку звёздного Драйзайтля. Немцы бросились отыгрываться, но за Великобританию долгое время играли и штанги ворот Боунса, и везение.

Спас немцев форвард Ясин Эхлиз, который на последней секунде большинства смог удачно сыграть на добивании, выведя Германию вперёд. А спустя ещё полторы минуты Драйзайтль исправился за свою ошибку и реализовал выход два в один, лишив концовку матча интриги.

Тем не менее, британцы заслужили аплодисменты зрителей на арене в Кошице и полное уважение болельщиков, получивших лишнее подтверждение того тезиса, что слабых соперников на чемпионатах мира нынче не осталось.
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11 Мая, 17:15 Зрители 6866 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Германия 3:1
(0:0, 1:0, 2:1)
Великобритания
Главные тренеры
Тони Седерхольм Питер Расселл
Вратари
Матиас Нидербергер Бен Баунс 58:19 (Б. Баунс 59:31)
1-й период
08:45 Корбиниан Хольцер
Роберт Дауд 12:28
2-й период
39:21 Мориц Зайдер (Я. Зайденберг)
3-й период
Майк Хэммонд 43:36
Пол Суиндлхерст 48:39
50:39 Ясин Элиз (М. Плахта)
52:03 Леон Драйзайтль (М. Плахта, М. Айзеншмид)
Статистика
2 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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