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«Осмелимся мечтать!», — таким был девиз сборной Великобритании во время прошлогодней отборочной кампании в дивизионе IA. Мечта британцев сбылась в драматическом финале в Будапеште, когда за 15 секунд до конца матча гол Роберта Фармера обеспечил им одно набранное очко и гарантировал выход наверх. В высшем хоккейном дивизионе сборная Великобритании появилась впервые за 25 лет.

«Мы не испытываем никаких иллюзий относительно своей задачи на чемпионате мира», — откровенно сказал главный тренер англичан Пит Расселл, но определённые поводы для оптимизма у него были. Так, в одном из контрольных матчей сборная Великобритании обыграла рижское «Динамо» со счётом 3:1. Особых звёзд у островной команды нет, но свои герои есть в каждом коллективе, и одним из таких является защитник Бен О’Коннор, который прошлым летом был близок к переходу в «Барыс». За свою многолетнюю карьеру он сменил несколько лиг и отыграл более трёх сезонов за «Арлан» из Кокшетау, а год назад ненадолго мелькнул в шведском «Лександе».

Перед стартом матча с финалистами Олимпиады в Пхёнчхане на британцев мало кто ставил, что было вполне ожидаемо. Однако подопечным Расселла удалось потрепать немцам нервы.

Британцы не стали отходить в оборону с первых минут, а навязали сборной Германии борьбу, и в середине первого периода немцы остались в меньшинстве. Удаление Корбиниана Хольцера реализовать не удалось, но англичане обозначили свой настрой и амбиции, а сборная Германии долгое время не могла подобраться к воротам Бена Боунса. Голкипер Великобритании сделал потрясающий сейв, когда в большинстве были уже немцы, отразив бросок в упор, а на последней минуте стартового отрезка британцы и вовсе могли выйти вперёд. Если бы защитник Эван Мози смог воспользоваться безумной ошибкой того же Хольцера перед своими воротами, на чемпионате мира могла назреть очередная сенсация, но команды ушли на перерыв при нулевом счёте.

Время шло, а немцы, в составе которых был второй снайпер регулярного чемпионата НХЛ Леон Драйзайтль, никак не могли пробить Баунса. Голкипер британцев как следует «разогрелся» откровенными бросками с неопасных дистанций, и когда сборная Германии прижимала соперника к воротам, Баунс действовал на удивление хладнокровно. Пробить его бундестим смогла лишь за 39 секунд до второго перерыва, когда массовый навал немцев завершился точным броском Морица Зайдера со средней дистанции.

На четвёртой минуте третьего периода Великобритания возликовала. Нападающий Майк Хэммонд сравнял счёт, подкараулив ошибку звёздного Драйзайтля. Немцы бросились отыгрываться, но за Великобританию долгое время играли и штанги ворот Боунса, и везение.

Спас немцев форвард Ясин Эхлиз, который на последней секунде большинства смог удачно сыграть на добивании, выведя Германию вперёд. А спустя ещё полторы минуты Драйзайтль исправился за свою ошибку и реализовал выход два в один, лишив концовку матча интриги.

Тем не менее, британцы заслужили аплодисменты зрителей на арене в Кошице и полное уважение болельщиков, получивших лишнее подтверждение того тезиса, что слабых соперников на чемпионатах мира нынче не осталось.