Тренер Австрии: Уровень России как у Канады, возможно, даже лучше

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
13:15 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
17:15 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
17:15 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
21:15 1-й период Словакия 1
Финляндия 2
тв
Группа B
21:15 1-й период Норвегия 1
Чехия 3
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37248111/
11 мая 2019, 20:54 | Чемпионат.com

Тренер Австрии: Уровень России как у Канады, возможно, даже лучше

Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер прокомментировал результат матча с командой Латвии (2:5) на чемпионате мира 2019 года по хоккею.

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«Сборная Латвии лучше сборной Австрии, они играют в хорошей лиге. В любом случае они были фаворитами этого матча, но мы смогли удерживать ничью до третьего периода, во втором периоде у Комарека был отличный момент. Возможно, если бы мы тогда сделали 2:1 и ушли на перерыв с таким счётом, это бы помогло. Первые 10 минут третьего периода латвийцы играли очень сильно, на хороших скоростях, наносили хорошие броски. Они были фаворитами и они победили, но первые 40 минут мы тоже играли хорошо.

Мы знаем, что вряд ли выиграем у России в пять шайб. Конечно, это шутка. В матчах с такими соперниками, как Россия, Швеция, Норвегия, нам надо учиться. У таких соперников больше шансов выиграть.

Может, не стоит слишком сильно стараться в игре с Россией и вместо этого поберечь силы на другие матчи? Мы знаем, что у нас семь матчей за 10 дней и нам надо распределять силы. У нас тоже будет пара выходных, как и у всех команд. Но так не получится, чтобы мы в матче с Россией просто отошли в сторону и ничего не делали. Нам надо учиться в этих играх, затем будем отдыхать и готовиться ко всем матчам.

Смотрел матч России с Норвегией, да и в принципе хорошо знаком с российским хоккеем, потому что работал четыре года с русским тренером. У них великолепная команда, великолепные игроки, Россия — один из фаворитов чемпионата мира.

Будем ли играть с Россией от обороны? Не знаю, сколько раз мы будем владеть шайбой, поэтому тяжело сказать. Мы постараемся следовать тем же принципам, что и против более слабых соперников. Уровень России такой же, как у Канады. Возможно, даже лучше. В прошлом году мы проиграли России — 0:7, но это не тот матч, который мы должны выиграть. Просто будет интересная игра, в которой мы получим опыт, — передаёт слова Бадера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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11 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Латвия 5:2
(1:1, 0:0, 4:1)
Австрия
Главные тренеры
Боб Хартли Роджер Бадер
Вратари
Кристерс Гудлевскис Давид Киккерт
1-й период
Патрик Петер 11:33
Патрик Петер 11:33
Михаэль Раффль (Р. Хербургер, А. Паллестранг) 14:39
15:21 Рудольф Балцерс (Р. Фрейбергс, Л. Дарзиньш)
16:54 Гунтис Галвиньш
2-й период
Мартин Шумниг 34:20
Клеменс Унтервегер 38:53
3-й период
40:23 Лаурис Дарзиньш (Р. Балцерс, Т. Блюгерс)
40:41 Рихардс Букартс
44:19 Родриго Аболс (Р. Кениньш, Р. Балцерс)
Рафаэль Вольф 45:02
47:16 Гинтс Мейя (О. Цибульскис, Т. Блюгерс)
54:54 Рихардс Маренис
Рафаэль Хербургер (Ф. Хофер, Д. Цвергер) 55:44
56:00 Рональд Кениньш (Р. Балцерс)
Петер Шнайдер 56:19
Стивен Стронг 59:46
Статистика
6 Штрафное время 35
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Петер Стано (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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