Тренер Австрии: Уровень России как у Канады, возможно, даже лучше
Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер прокомментировал результат матча с командой Латвии (2:5) на чемпионате мира 2019 года по хоккею.
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«Сборная Латвии лучше сборной Австрии, они играют в хорошей лиге. В любом случае они были фаворитами этого матча, но мы смогли удерживать ничью до третьего периода, во втором периоде у Комарека был отличный момент. Возможно, если бы мы тогда сделали 2:1 и ушли на перерыв с таким счётом, это бы помогло. Первые 10 минут третьего периода латвийцы играли очень сильно, на хороших скоростях, наносили хорошие броски. Они были фаворитами и они победили, но первые 40 минут мы тоже играли хорошо.
Мы знаем, что вряд ли выиграем у России в пять шайб. Конечно, это шутка. В матчах с такими соперниками, как Россия, Швеция, Норвегия, нам надо учиться. У таких соперников больше шансов выиграть.
Может, не стоит слишком сильно стараться в игре с Россией и вместо этого поберечь силы на другие матчи? Мы знаем, что у нас семь матчей за 10 дней и нам надо распределять силы. У нас тоже будет пара выходных, как и у всех команд. Но так не получится, чтобы мы в матче с Россией просто отошли в сторону и ничего не делали. Нам надо учиться в этих играх, затем будем отдыхать и готовиться ко всем матчам.
Смотрел матч России с Норвегией, да и в принципе хорошо знаком с российским хоккеем, потому что работал четыре года с русским тренером. У них великолепная команда, великолепные игроки, Россия — один из фаворитов чемпионата мира.
Будем ли играть с Россией от обороны? Не знаю, сколько раз мы будем владеть шайбой, поэтому тяжело сказать. Мы постараемся следовать тем же принципам, что и против более слабых соперников. Уровень России такой же, как у Канады. Возможно, даже лучше. В прошлом году мы проиграли России — 0:7, но это не тот матч, который мы должны выиграть. Просто будет интересная игра, в которой мы получим опыт, — передаёт слова Бадера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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|Боб Хартли
|Роджер Бадер
|Кристерс Гудлевскис
|Давид Киккерт
|1-й период
|Патрик Петер
|11:33
|Патрик Петер
|11:33
|Михаэль Раффль (Р. Хербургер, А. Паллестранг)
|14:39
|15:21
|Рудольф Балцерс (Р. Фрейбергс, Л. Дарзиньш)
|16:54
|Гунтис Галвиньш
|2-й период
|Мартин Шумниг
|34:20
|Клеменс Унтервегер
|38:53
|3-й период
|40:23
|Лаурис Дарзиньш (Р. Балцерс, Т. Блюгерс)
|40:41
|Рихардс Букартс
|44:19
|Родриго Аболс (Р. Кениньш, Р. Балцерс)
|Рафаэль Вольф
|45:02
|47:16
|Гинтс Мейя (О. Цибульскис, Т. Блюгерс)
|54:54
|Рихардс Маренис
|Рафаэль Хербургер (Ф. Хофер, Д. Цвергер)
|55:44
|56:00
|Рональд Кениньш (Р. Балцерс)
|Петер Шнайдер
|56:19
|Стивен Стронг
|59:46
|6
|Штрафное время
|35
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол