Орлов: Сломалась защита для конька. Пока пытался снять её — норвежцы забили
Защитник сборной России Дмитрий Орлов вспомнил перипетии матча с командой Норвегии (5:2) на чемпионате мира по хоккею.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я думаю, у нас получилось неплохое начало. Хорошо, что забили первыми, после чего игра перешла в русло сборной России. Мы старались не допускать большого количества ошибок. Сегодня тренерский штаб указал на недочёты, которые необходимо исправлять. Готовимся к завтрашней игре. Сборная Австрии наверняка постарается навязать борьбу на каждом участке площадке. Мы должны свести число ошибок к минимуму.
Эпизод с первым пропущенным голом? У меня сломалась пополам защита для коньков. Я не мог кататься, наступал на неё и сразу падал. Хотел снять её, но, к сожалению, в этот момент норвежцы забили. Такое бывает, иногда лезвие выпадает. Хотел вернуться в игру как можно скорее, возможно, это моя ошибка, но другого решения тогда я не увидел. Надеюсь, больше такого не повторится. Первый раз защита сломалась, обычно она просто трескалась, и я продолжал игру", — сказал Орлов в эфире телеканала «Матч ТВ».
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|10 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Петтер Торесен
|Андрей Василевский
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|1-й период
|Матис Улимб
|08:27
|08:39
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|09:04
|Дмитрий I Орлов
|14:33
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|2-й период
|20:24
|Евгений Малкин
|Маттиас Нерстебе
|27:08
|28:13
|Никита Кучеров (М. Сергачев)
|Микаэль Хага
|29:45
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|56:07
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|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
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