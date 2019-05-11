Драйзайтль: Нужно отдать должное британцам, они оказали серьёзное давление
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Германии Леон Драйзайтль оценил игру команды в матче с Великобританией (3:1) на чемпионате мира по хоккею.
«Нужно отдать должное хоккеистам сборной Великобритании. Они хорошо катались и оказывали на нас серьёзное давление. Счёт 0:0 сохранялся на протяжении длительного времени, но сборная Германии сохраняла спокойствие. Мы помнили, что игра длится 60 минут, и я считаю, что в целом хорошо выполнили свою работу. Соперник показал хороший хоккей, но для нас важны три очка», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт ИИХФ.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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|11 Мая, 17:15
|Зрители 6866
|Групповой этап: Группа A
|Steel Arena
|Германия
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3:1
(0:0, 1:0, 2:1)
|Великобритания
Главные тренеры
|Тони Седерхольм
|Питер Расселл
Вратари
|Матиас Нидербергер
|Бен Баунс 58:19 (Б. Баунс 59:31)
|1-й период
|08:45
|Корбиниан Хольцер
|Роберт Дауд
|12:28
|2-й период
|39:21
|Мориц Зайдер (Я. Зайденберг)
|3-й период
|Майк Хэммонд
|43:36
|Пол Суиндлхерст
|48:39
|50:39
|Ясин Элиз (М. Плахта)
|52:03
|Леон Драйзайтль (М. Плахта, М. Айзеншмид)
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол