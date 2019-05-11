Драйзайтль: Нужно отдать должное британцам, они оказали серьёзное давление

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«Нужно отдать должное хоккеистам сборной Великобритании. Они хорошо катались и оказывали на нас серьёзное давление. Счёт 0:0 сохранялся на протяжении длительного времени, но сборная Германии сохраняла спокойствие. Мы помнили, что игра длится 60 минут, и я считаю, что в целом хорошо выполнили свою работу. Соперник показал хороший хоккей, но для нас важны три очка», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт ИИХФ.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).