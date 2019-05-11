Сборная Чехии одержала вторую победу на ЧМ по хоккею, разгромив норвежцев
БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии одержала крупную победу над командой Норвегии со счетом 7:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Братиславе, присутствовало 9033 зрителя.
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филип Гронек (2-я, 7-я минуты), Михал Фролик (16, 24), Михал Ржепик (34), Филип Хытил (42) и Доминик Кубалик (45), у проигравших отличились Тобиас Линдстрём (11) и Сондре Ольден (41).
Кубалик и финн Каапо Какко занимают первые два места в списке бомбардиров чемпионата мира, в активе обоих игроков по пять очков в двух матчах — пять голов и ни одной результативной передачи у Какко, который лидирует в списке снайперов, и два гола + три передачи у Кубалика. Пять игроков набрали по четыре очка — швейцарец Кевин Фиала (3+1), чехи Фролик (3+1), Филип Гронек (2+2), Якуб Ворачек (0+4), а также латвиец Рудольфс Балцерс (1+3).
На матче присутствовал бывший нападающий сборной Чехии Яромир Ягр, который в составе национальной команды выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). 47-летний хоккеист выступает за чешский «Кладно».
Сборная Чехии возглавила турнирную таблицу группы B, набрав шесть очков в двух матчах. Команда Норвегии очков в активе не имеет.
В следующем матче сборная Чехии 13 мая сыграет с командой России, норвежцы в тот же день встретятся со шведами.
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|11 Мая, 21:15
|Зрители 9033
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Петтер Торесен
|Милош Ржига
|Хенрик Хаукеланн 40:00 (Х. Холм 40:00)
|Шимон Грубец
|1-й период
|Филип Гронек (Я. Ворачек, М. Фролик)
|02:33
|Филип Гронек (Д. Кубалик, М. Ржепик)
|06:34
|07:42
|Томми Кристиансен
|Ондржей Палат
|09:56
|10:14
|Тобиас Линдстрем (А. Мартинсен, Ю. Холес)
|Радко Гудас
|13:33
|14:38
|Андреас Мартинсен
|Томаш Зогорна
|14:38
|Михаэл Фролик
|15:32
|2-й период
|22:27
|Михаэл Фролик (Я. Ворачек)
|23:17
|Михал Ржепик (Д. Кубалик, Ф. Гронек)
|33:36
|Михал Моравчик
|36:00
|3-й период
|40:52
|Сондре Улден (М. Улимб)
|Филип Хитил (Ян Рутта, Я. Врана)
|41:30
|Доминик Кубалик (Ян Коварж)
|44:52
|46:36
|Эрленн Лесунн
|Радко Гудас
|46:36
|Давид Мусил
|48:18
|Михал Моравчик
|50:28
|8
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол