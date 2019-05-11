Сборная Чехии одержала вторую победу на ЧМ по хоккею, разгромив норвежцев

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
13:15 не начался США
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Россия
Австрия
Группа A
17:15 не начался Дания
Германия
Группа B
17:15 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Канада
Группа B
21:15 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37248875/
11 мая 2019, 23:36 | ТАСС

Сборная Чехии одержала вторую победу на ЧМ по хоккею, разгромив норвежцев

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии одержала крупную победу над командой Норвегии со счетом 7:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Братиславе, присутствовало 9033 зрителя.

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© РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филип Гронек (2-я, 7-я минуты), Михал Фролик (16, 24), Михал Ржепик (34), Филип Хытил (42) и Доминик Кубалик (45), у проигравших отличились Тобиас Линдстрём (11) и Сондре Ольден (41).

Кубалик и финн Каапо Какко занимают первые два места в списке бомбардиров чемпионата мира, в активе обоих игроков по пять очков в двух матчах — пять голов и ни одной результативной передачи у Какко, который лидирует в списке снайперов, и два гола + три передачи у Кубалика. Пять игроков набрали по четыре очка — швейцарец Кевин Фиала (3+1), чехи Фролик (3+1), Филип Гронек (2+2), Якуб Ворачек (0+4), а также латвиец Рудольфс Балцерс (1+3).

На матче присутствовал бывший нападающий сборной Чехии Яромир Ягр, который в составе национальной команды выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). 47-летний хоккеист выступает за чешский «Кладно».

Сборная Чехии возглавила турнирную таблицу группы B, набрав шесть очков в двух матчах. Команда Норвегии очков в активе не имеет.

В следующем матче сборная Чехии 13 мая сыграет с командой России, норвежцы в тот же день встретятся со шведами.
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11 Мая, 21:15 Зрители 9033 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Норвегия 2:7
(1:3, 0:2, 1:2)
Чехия
Главные тренеры
Петтер Торесен Милош Ржига
Вратари
Хенрик Хаукеланн 40:00 (Х. Холм 40:00) Шимон Грубец
1-й период
Филип Гронек (Я. Ворачек, М. Фролик) 02:33
Филип Гронек (Д. Кубалик, М. Ржепик) 06:34
07:42 Томми Кристиансен
Ондржей Палат 09:56
10:14 Тобиас Линдстрем (А. Мартинсен, Ю. Холес)
Радко Гудас 13:33
14:38 Андреас Мартинсен
Томаш Зогорна 14:38
Михаэл Фролик 15:32
2-й период
22:27
Михаэл Фролик (Я. Ворачек) 23:17
Михал Ржепик (Д. Кубалик, Ф. Гронек) 33:36
Михал Моравчик 36:00
3-й период
40:52 Сондре Улден (М. Улимб)
Филип Хитил (Ян Рутта, Я. Врана) 41:30
Доминик Кубалик (Ян Коварж) 44:52
46:36 Эрленн Лесунн
Радко Гудас 46:36
Давид Мусил 48:18
Михал Моравчик 50:28
Статистика
8 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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