Сборная Финляндии по хоккею победила команду Словакии в матче чемпионата мира
КОШИЦЕ /Словакия/, 11 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии одержали победу со счетом 4:2 над командой Словакии в матче чемпионата мира. На игре, которая прошла на «Стил-Арене» в Кошице, присутствовал 7421 зритель.
В составе финской команды шайбы забросили Петтери Линдбом (15-я минута) и Каапо Какко (17, 50, 60). У словаков отличился Эрик Чернак (11) и Мартин Маринчин (40). 18-летний финский форвард Какко забросил пять шайб на турнире и вышел на первое место в списке снайперов. Он занимает первое место в европейском рейтинге для полевых игроков центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги на драфте 2019 года.
На 35-й минуте лед покинул защитник сборной Словакии Марек Дялога, которому потребовалась помощь после попадания шайбы в лицо.
До этой встречи сборные Финляндии и Словакии провели между собой 16 матчей на чемпионатах мира, в 12 из которых победу праздновали финны (11 — в основное время и один раз в овертайме). Словацкие хоккеисты одержали три победы, все из них — в основное время. Также была зафиксирована одна ничья.
В следующем туре сборная Финляндии 13 мая сыграет с американцами. Словаки в этот же день встретятся с командой Канады.
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|11 Мая, 21:15
|Зрители 7421
|Групповой этап: Группа A
|Steel Arena
|Крэйг Рэмзи
|Юкка Ялонен
|Марек Чильяк 58:53 (М. Чильяк 59:45)
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|Атте Охтамаа
|08:50
|10:52
|Эрик Чернак (А. Секера, Р. Паник)
|12:40
|Михал Чайковски
|Петтери Линдбом (В-М. Савинайнен, Т. Раяла)
|14:21
|Каапо Какко (С. Маннинен, Н. Миккола)
|16:11
|2-й период
|23:32
|Томаш Татар
|27:10
|Андрей Секера
|Нико Оямяки
|30:31
|39:20
|Мартин Маринчин (М. Студенич, К. Ярош)
|3-й период
|Каапо Какко (Н. Миккола)
|49:52
|Марко Анттила
|51:29
|Каапо Какко (С. Маннинен)
|п.в.
|59:45
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол