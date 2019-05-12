Сборная Финляндии по хоккею победила команду Словакии в матче чемпионата мира

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В составе финской команды шайбы забросили Петтери Линдбом (15-я минута) и Каапо Какко (17, 50, 60). У словаков отличился Эрик Чернак (11) и Мартин Маринчин (40). 18-летний финский форвард Какко забросил пять шайб на турнире и вышел на первое место в списке снайперов. Он занимает первое место в европейском рейтинге для полевых игроков центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги на драфте 2019 года.

На 35-й минуте лед покинул защитник сборной Словакии Марек Дялога, которому потребовалась помощь после попадания шайбы в лицо.

До этой встречи сборные Финляндии и Словакии провели между собой 16 матчей на чемпионатах мира, в 12 из которых победу праздновали финны (11 — в основное время и один раз в овертайме). Словацкие хоккеисты одержали три победы, все из них — в основное время. Также была зафиксирована одна ничья.

В следующем туре сборная Финляндии 13 мая сыграет с американцами. Словаки в этот же день встретятся с командой Канады.