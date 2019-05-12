Сборная Финляндии по хоккею победила команду Словакии в матче чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
13:15 не начался США
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Россия
Австрия
Группа A
17:15 не начался Дания
Германия
Группа B
17:15 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Канада
Группа B
21:15 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37248898/
12 мая 2019, 0:02 | ТАСС

Сборная Финляндии по хоккею победила команду Словакии в матче чемпионата мира

КОШИЦЕ /Словакия/, 11 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии одержали победу со счетом 4:2 над командой Словакии в матче чемпионата мира. На игре, которая прошла на «Стил-Арене» в Кошице, присутствовал 7421 зритель.

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В составе финской команды шайбы забросили Петтери Линдбом (15-я минута) и Каапо Какко (17, 50, 60). У словаков отличился Эрик Чернак (11) и Мартин Маринчин (40). 18-летний финский форвард Какко забросил пять шайб на турнире и вышел на первое место в списке снайперов. Он занимает первое место в европейском рейтинге для полевых игроков центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги на драфте 2019 года.

На 35-й минуте лед покинул защитник сборной Словакии Марек Дялога, которому потребовалась помощь после попадания шайбы в лицо.

До этой встречи сборные Финляндии и Словакии провели между собой 16 матчей на чемпионатах мира, в 12 из которых победу праздновали финны (11 — в основное время и один раз в овертайме). Словацкие хоккеисты одержали три победы, все из них — в основное время. Также была зафиксирована одна ничья.

В следующем туре сборная Финляндии 13 мая сыграет с американцами. Словаки в этот же день встретятся с командой Канады.
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11 Мая, 21:15 Зрители 7421 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Словакия 2:4
(1:2, 1:0, 0:2)
Финляндия
Главные тренеры
Крэйг Рэмзи Юкка Ялонен
Вратари
Марек Чильяк 58:53 (М. Чильяк 59:45) Кевин Ланкинен
1-й период
Атте Охтамаа 08:50
10:52 Эрик Чернак (А. Секера, Р. Паник)
12:40 Михал Чайковски
Петтери Линдбом (В-М. Савинайнен, Т. Раяла) 14:21
Каапо Какко (С. Маннинен, Н. Миккола) 16:11
2-й период
23:32 Томаш Татар
27:10 Андрей Секера
Нико Оямяки 30:31
39:20 Мартин Маринчин (М. Студенич, К. Ярош)
3-й период
Каапо Какко (Н. Миккола) 49:52
Марко Анттила 51:29
Каапо Какко (С. Маннинен) п.в. 59:45
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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