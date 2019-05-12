Вратарь Францоуз присоединится к сборной Чехии в день матча с Россией
Вратарь из системы «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз пополнит ряды сборной Чехии в день матча с Россией (12 мая). Об этом сообщил главный тренер команды Милош Ржига.
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«Павел Францоуз прилетит в сборную завтра. Сыграет ли он с Россией? Не знаю», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
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