Коларж: У России очень хорошая команда, в нападении каждый игрок — суперзвезда
Защитник сборной Чехии Ян Коларж поделился мнением о прошедшем матче с Норвегией (7:2) на чемпионате мира и предстоящей игре с Россией, которая состоится 13 мая.
«Каждый матч сложный, здесь все соперники хорошие. Мы старались, с самого начала игры хотели выйти вперёд и забросить шайбу, чтобы было легче. Это удалось, потом играли на победу. Приятно было видеть на игре Яромира Ягра. Мы об этом не знали, только в конце узнали, что он приехал. Всегда рады его видеть.
Сейчас все мысли о сегодняшней победе. Завтра начнём думать о матче с Россией. Игра будет тяжёлой, у России очень хорошая команда, в нападении каждый игрок — суперзвезда. Мы с ними уже играли в Брно, знаем, от кого и чего можно ожидать. Нам надо будет выкладываться на 100% всю встречу", — сказал Коларж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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|11 Мая, 21:15
|Зрители 9033
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Петтер Торесен
|Милош Ржига
Вратари
|Хенрик Хаукеланн 40:00 (Х. Холм 40:00)
|Шимон Грубец
|1-й период
|Филип Гронек (М. Фролик, Я. Ворачек)
|02:33
|Филип Гронек (Д. Кубалик, М. Ржепик)
|06:34
|07:42
|Томми Кристиансен
|Ондржей Палат
|09:56
|10:14
|Тобиас Линдстрем (А. Мартинсен, Ю. Холес)
|Радко Гудас
|13:33
|14:38
|Андреас Мартинсен
|Томаш Зогорна
|14:38
|Михаэл Фролик
|15:32
|2-й период
|22:27
|Михаэл Фролик (Я. Ворачек)
|23:17
|Михал Ржепик (Д. Кубалик, Ф. Гронек)
|33:36
|Михал Моравчик
|36:00
|3-й период
|40:52
|Сондре Улден (М. Улимб)
|Филип Хитил (Я. Врана, Ян Рутта)
|41:30
|Доминик Кубалик (Ян Коварж)
|44:52
|46:36
|Эрленн Лесунн
|Радко Гудас
|46:36
|Давид Мусил
|48:18
|Михал Моравчик
|50:28
Статистика
|8
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол