Ржига: Не будем заявлять Ягра на матч с Россией

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«Это со стороны кажется, что матч с Норвегией получился лёгким. В некоторых моментах соперник играл агрессивно, немного провоцировал. Но мы выиграли и довольны результатом. Не думаю, что матч с Россией станет для нас самым важным. Каждый матч по-своему важен».

Цитата Конечно, с Россией у нас всегда борьба. Посмотрим, начинаем готовиться к этой игре. Посмотрим, как соперник сыграет завтра. Разберём матч, который мы с ними провели на этапе Евротура в Брно. Если мы будем выполнять задачу, как в игре со шведами, то может победить.

Легендарный чешский форвард Яромир Ягр посетил матч, вручал приз лучшему хоккеисту, а после игры зашёл в раздевалку чешской сборной.

«Приход в раздевалку Яромира Ягра после игры с Норвегией? Когда такой человек приходит в раздевалку, это всегда здорово. На матч с Россией его заявлять не будем (смеётся)», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.