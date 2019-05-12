Ворачек: В матче с Россией Чехии важно хотя бы набрать очки
Капитан сборной Чехии Якуб Ворачек подвёл итоги матча с командой Норвегии (7:2) на чемпионате мира.
«Эта игра была сложнее, чем вы думаете. Соперник хорошо катался, жёстко хитовал. Мы просто хорошо с этим справлялись, надёжно сыграли в обороне, забили быстрый гол. Когда счёт стал 3:1, мы уже контролировали игру. Важно, что мы быстро забили.
Надеюсь, мы сможем обыграть Россию. Если будем играть так же, у нас есть шанс. Пока что мы не проигрывали, дела у нашей команды идут хорошо. Россия станет серьёзной проверкой, против них тяжело играть.
Самый опасный русский игрок? У них есть парень, который забил 650 голов, может, даже больше. Есть парень, который набрал 128 очков за сезон. Есть парень, который набрал 1000 очков в карьере. Есть один из лучших вратарей. Можете сами выбрать.
Будет ли это матч за первое место в группе? Да, для нас будет важно хотя бы набрать очки. Это тяжёлый соперник, но если мы будем играть так же, у нас есть шанс победить", — передаёт слова Ворачека корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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|11 Мая, 21:15
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|Филип Гронек (М. Фролик, Я. Ворачек)
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|Филип Гронек (Д. Кубалик, М. Ржепик)
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|22:27
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|33:36
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|36:00
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|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
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