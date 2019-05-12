Хоккеисты сборной России сыграют с австрийцами на чемпионате мира

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В состав сборной России на данный момент входят 23 игрока, в субботу на турнир был заявлен форвард ЦСКА Иван Телегин. В ближайшее время тренерский штаб должен дозаявить защитника «Колорадо» Никиту Задорова, который задержался в Америке из-за проблем с визой. При этом Воробьев сказал, что рассчитывает на участие Задорова в ближайшей игре. Перед стартовым матчем на турнире таким же образом команду пополнил Владислав Гавриков из «Коламбуса» — он принял участие в поединке, несмотря на прилет накануне игры.

Матч с австрийцами, как и стартовую игру против норвежцев (5:2), стоит рассматривать прежде всего как этап адаптации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к европейским площадкам и подготовки к встречам с более грозными соперниками.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 12.05.2019, 13:15 -:- Россия Австрия

Бывший помощник Юрзинова против россиян

Сборная Австрии впервые с 2005 года задержалась в элитном дивизионе чемпионата мира на два сезона. На прошлогоднем мировом первенстве в Дании австрийцы играли в группе со сборной России и уступили со счетом 0:7. Главным тренером команды является швейцарец Роджер Бадер, который четыре года проработал помощником Владимира Юрзинова в швейцарском «Клотене».

54-летний специалист возглавил национальную команду в сезоне-2016/17, до этого был помощником предыдущего главного тренера. В 2017 году Бадер смог вывести команду в элиту.

В первом матче на турнире австрийцы уступили команде Латвии. Подопечные Бадера сражались с латвицами, которых возглавляет главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, на равных. После двух периодов сборная Австрии удерживала ничью со счетом 1:1, но в начале заключительной 20-минутки пропустила три гола подряд и в итоге проиграла — 2:5.

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В составе австрийцев один представитель НХЛ — форвард «Филадельфии» Михаэль Раффль, открывший счет в матче с латвийцами. Раффль является представителем целой хоккейной династии — в сборной он играет со старшим братом Томасом из «Зальцбурга», а их отец Петер Раффль выступал за сборную страны в 80−90-х годах.