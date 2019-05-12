Хоккеисты сборной России сыграют с австрийцами на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
13:15 не начался США
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Россия
Австрия
Группа A
17:15 не начался Дания
Германия
Группа B
17:15 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Канада
Группа B
21:15 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37249043/
12 мая 2019, 1:09 | ТАСС

Хоккеисты сборной России сыграют с австрийцами на чемпионате мира

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в своем втором матче на чемпионате мира сыграет в рамках группы B с командой Австрии. Матч подопечных Ильи Воробьева на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе начнется в 13:15 мск.

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В состав сборной России на данный момент входят 23 игрока, в субботу на турнир был заявлен форвард ЦСКА Иван Телегин. В ближайшее время тренерский штаб должен дозаявить защитника «Колорадо» Никиту Задорова, который задержался в Америке из-за проблем с визой. При этом Воробьев сказал, что рассчитывает на участие Задорова в ближайшей игре. Перед стартовым матчем на турнире таким же образом команду пополнил Владислав Гавриков из «Коламбуса» — он принял участие в поединке, несмотря на прилет накануне игры.

Матч с австрийцами, как и стартовую игру против норвежцев (5:2), стоит рассматривать прежде всего как этап адаптации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к европейским площадкам и подготовки к встречам с более грозными соперниками.

Бывший помощник Юрзинова против россиян

Сборная Австрии впервые с 2005 года задержалась в элитном дивизионе чемпионата мира на два сезона. На прошлогоднем мировом первенстве в Дании австрийцы играли в группе со сборной России и уступили со счетом 0:7. Главным тренером команды является швейцарец Роджер Бадер, который четыре года проработал помощником Владимира Юрзинова в швейцарском «Клотене».

54-летний специалист возглавил национальную команду в сезоне-2016/17, до этого был помощником предыдущего главного тренера. В 2017 году Бадер смог вывести команду в элиту.

В первом матче на турнире австрийцы уступили команде Латвии. Подопечные Бадера сражались с латвицами, которых возглавляет главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, на равных. После двух периодов сборная Австрии удерживала ничью со счетом 1:1, но в начале заключительной 20-минутки пропустила три гола подряд и в итоге проиграла — 2:5.

В составе австрийцев один представитель НХЛ — форвард «Филадельфии» Михаэль Раффль, открывший счет в матче с латвийцами. Раффль является представителем целой хоккейной династии — в сборной он играет со старшим братом Томасом из «Зальцбурга», а их отец Петер Раффль выступал за сборную страны в 80−90-х годах.
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