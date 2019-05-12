Пелагея не приедет. Что происходило в Словакии во второй день ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
13:15 не начался США
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Россия
Австрия
Группа A
17:15 не начался Дания
Германия
Группа B
17:15 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Канада
Группа B
21:15 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37249046/
12 мая 2019, 9:14 | Спорт РИА Новости

Пелагея не приедет. Что происходило в Словакии во второй день ЧМ

Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства рассказывает о самых интересных событиях второго дня проходящего в Словакии чемпионата мира по хоккею.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Телегин для «Галактикос»

Близость чехов и словаков заметна даже на уровне спортивных СМИ — утром в субботу в пресс-центр принесли две газеты с одинаковым названием Sport. Одну издают в Словакии, а вторую — в Чехии. В обычный день отличить чешский вариант от словацкого — почти невыполнимая задача для стороннего человека, языки-то почти одинаковые. Но после синхронных побед двух сборных все было проще простого: на обложке чешской газеты радовался Якуб Врана, а словацкое СМИ поместило на передовицу гол Томаша Татара в ворота американцев.

Обе газеты написали и о победе российской сборной над норвежцами, причем чехи оказались более щедрыми на похвалу для соперников по группе. Пражский Sport назвал нашу команду «Галактикос». Прямо как мадридский «Реал» времен политики «Зиданов и Павонов» — мировых звезд и чуть менее заметных своих воспитанников.

С «Зиданами» в сборной России все понятно — бери любого, от Евгения Малкина и Никиты Кучерова до Ильи Ковальчука, а вот «Павоном» оказался Иван Телегин. Его дозаявили на чемпионат мира в субботу. С учетом скорого приезда Никиты Задорова, остался лишь один вопрос по составу национальной команды — кто из двух Артемов займет последнее место в заявке — Блажиевский или Зуб.

Выход «пять в ноль»

В субботу чемпионат мира включился на полную мощность — за один день в Братиславе и Кошице прошли сразу 6 матчей — по 3 на арену. При этом тренировки тоже никто не отменял — сборная России вышла на лед малой арены Зимнего стадиона в тот самый момент, когда на главной площадке швейцарцы громили итальянцев.

Видимо, для матчей с соперниками вроде «Скуадры Адзурры» россияне несколько минут мучили Андрея Василевского выходами «пять в ноль». Сложно представить, что кто-то из более умелых сборных так провалится в обороне. Или это была подготовка для вратаря?

Впрочем, в воскресенье против австрийцев Василевский точно не сыграет — Илья Воробьев заранее сообщил, что в этом матче ворота сборной будет защищать Александр Георгиев.

После главного тренера к журналистам вышел Иван Телегин и ответил на насколько второстепенных вопросов перед тем, как сообщил главное — его жены, известной певицы Пелагеи, на чемпионате мира не будет.

Бородатые близнецы и добродушные лошади

Лицо нынешнего «Слована» — это совсем не хоккеисты, а два брата-близнеца Роберт и Людовик, которые раскрашивают свои окладистые бороды в цвета братиславского клуба и его соперников. На второй день чемпионата мира эти ребята нашлись — перед встречей латвийцев и австрийцев близнецы нарисовали на бородах флаги этих стран. Различаются они лишь оттенком красного, поэтому братья выглядели совершенно неотличимо друг от друга.

Два периода почти неотличимы были латвийские и австрийские хоккеисты. Нет, у команды Боба Хартли было преимущество по количеству бросков и по времени в большинстве, но на счете это не сказывалось — на табло горели две единицы, причем свою шайбу австрийцы забросили в меньшинстве. Правда на третий период их все-таки не хватило — мастерство Лауриса Дарзиньша и компании сказалось, и они дожали соперника — 5:2.

На радостях от победы латвийские болельщики побежали делать селфи с полицейскими конями. Зря говорят, что это кусачие и недружелюбные животные. Словацкие лошадки терпеливо сносили все — коллективные обнимашки, поцелуи и долгую фотосессию с толпой веселых латышей. Победителям можно все.

Как и в пятницу, игровой день заканчивали словаки и чехи, но в этот раз добыть две победы они не смогли. Фактические хозяева Братиславы в лице команды Милоша Ржиги без проблем разнесли норвежцев, а вот играющие в Кошице словаки не устояли под напором главного на данный момент открытия турнира Каапо Какко. Хет-трик 18-летнего нападающего принес победу финнам.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Карельская красотка, вернувшая форварду 'Спартака' желание забивать

Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам

Роналду ответил на вопрос о переходе в 'Барселону'

Девушка-боец MMA избила мужчину, который делал непристойные жесты
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?