Пелагея не приедет. Что происходило в Словакии во второй день ЧМ

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Телегин для «Галактикос»

Близость чехов и словаков заметна даже на уровне спортивных СМИ — утром в субботу в пресс-центр принесли две газеты с одинаковым названием Sport. Одну издают в Словакии, а вторую — в Чехии. В обычный день отличить чешский вариант от словацкого — почти невыполнимая задача для стороннего человека, языки-то почти одинаковые. Но после синхронных побед двух сборных все было проще простого: на обложке чешской газеты радовался Якуб Врана, а словацкое СМИ поместило на передовицу гол Томаша Татара в ворота американцев.

Обе газеты написали и о победе российской сборной над норвежцами, причем чехи оказались более щедрыми на похвалу для соперников по группе. Пражский Sport назвал нашу команду «Галактикос». Прямо как мадридский «Реал» времен политики «Зиданов и Павонов» — мировых звезд и чуть менее заметных своих воспитанников.

С «Зиданами» в сборной России все понятно — бери любого, от Евгения Малкина и Никиты Кучерова до Ильи Ковальчука, а вот «Павоном» оказался Иван Телегин. Его дозаявили на чемпионат мира в субботу. С учетом скорого приезда Никиты Задорова, остался лишь один вопрос по составу национальной команды — кто из двух Артемов займет последнее место в заявке — Блажиевский или Зуб.

Выход «пять в ноль»

В субботу чемпионат мира включился на полную мощность — за один день в Братиславе и Кошице прошли сразу 6 матчей — по 3 на арену. При этом тренировки тоже никто не отменял — сборная России вышла на лед малой арены Зимнего стадиона в тот самый момент, когда на главной площадке швейцарцы громили итальянцев.

Видимо, для матчей с соперниками вроде «Скуадры Адзурры» россияне несколько минут мучили Андрея Василевского выходами «пять в ноль». Сложно представить, что кто-то из более умелых сборных так провалится в обороне. Или это была подготовка для вратаря?

Впрочем, в воскресенье против австрийцев Василевский точно не сыграет — Илья Воробьев заранее сообщил, что в этом матче ворота сборной будет защищать Александр Георгиев.

После главного тренера к журналистам вышел Иван Телегин и ответил на насколько второстепенных вопросов перед тем, как сообщил главное — его жены, известной певицы Пелагеи, на чемпионате мира не будет.

Бородатые близнецы и добродушные лошади

Лицо нынешнего «Слована» — это совсем не хоккеисты, а два брата-близнеца Роберт и Людовик, которые раскрашивают свои окладистые бороды в цвета братиславского клуба и его соперников. На второй день чемпионата мира эти ребята нашлись — перед встречей латвийцев и австрийцев близнецы нарисовали на бородах флаги этих стран. Различаются они лишь оттенком красного, поэтому братья выглядели совершенно неотличимо друг от друга.

Два периода почти неотличимы были латвийские и австрийские хоккеисты. Нет, у команды Боба Хартли было преимущество по количеству бросков и по времени в большинстве, но на счете это не сказывалось — на табло горели две единицы, причем свою шайбу австрийцы забросили в меньшинстве. Правда на третий период их все-таки не хватило — мастерство Лауриса Дарзиньша и компании сказалось, и они дожали соперника — 5:2.

На радостях от победы латвийские болельщики побежали делать селфи с полицейскими конями. Зря говорят, что это кусачие и недружелюбные животные. Словацкие лошадки терпеливо сносили все — коллективные обнимашки, поцелуи и долгую фотосессию с толпой веселых латышей. Победителям можно все.