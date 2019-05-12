Пелагея не приедет. Что происходило в Словакии во второй день ЧМ
Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства рассказывает о самых интересных событиях второго дня проходящего в Словакии чемпионата мира по хоккею.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Телегин для «Галактикос»
Близость чехов и словаков заметна даже на уровне спортивных СМИ — утром в субботу в
Обе газеты написали и о победе российской сборной над норвежцами, причем чехи оказались более щедрыми на похвалу для соперников по группе. Пражский Sport назвал нашу команду «Галактикос». Прямо как мадридский «Реал» времен политики «Зиданов и Павонов» — мировых звезд и чуть менее заметных своих воспитанников.
С «Зиданами» в сборной России все понятно — бери любого, от Евгения Малкина и Никиты Кучерова до Ильи Ковальчука, а вот «Павоном» оказался Иван Телегин. Его дозаявили на чемпионат мира в субботу. С учетом скорого приезда Никиты Задорова, остался лишь один вопрос по составу национальной команды — кто из двух Артемов займет последнее место в заявке — Блажиевский или Зуб.
Выход «пять в ноль»
В субботу чемпионат мира включился на полную мощность — за один день в Братиславе и Кошице прошли сразу 6 матчей — по 3 на арену. При этом тренировки тоже никто не отменял — сборная России вышла на лед малой арены Зимнего стадиона в тот самый момент, когда на главной площадке швейцарцы громили итальянцев.
Видимо, для матчей с соперниками вроде «Скуадры Адзурры» россияне несколько минут мучили Андрея Василевского выходами «пять в ноль». Сложно представить, что
Впрочем, в воскресенье против австрийцев Василевский точно не сыграет — Илья Воробьев заранее сообщил, что в этом матче ворота сборной будет защищать Александр Георгиев.
После главного тренера к журналистам вышел Иван Телегин и ответил на насколько второстепенных вопросов перед тем, как сообщил главное — его жены, известной певицы Пелагеи, на чемпионате мира не будет.
Бородатые близнецы и добродушные лошади
Лицо нынешнего «Слована» — это совсем не хоккеисты, а два
Два периода почти неотличимы были латвийские и австрийские хоккеисты. Нет, у команды Боба Хартли было преимущество по количеству бросков и по времени в большинстве, но на счете это не сказывалось — на табло горели две единицы, причем свою шайбу австрийцы забросили в меньшинстве. Правда на третий период их
На радостях от победы латвийские болельщики побежали делать селфи с полицейскими конями. Зря говорят, что это кусачие и недружелюбные животные. Словацкие лошадки терпеливо сносили все — коллективные обнимашки, поцелуи и долгую фотосессию с толпой веселых латышей. Победителям можно все.
Как и в пятницу, игровой день заканчивали словаки и чехи, но в этот раз добыть две победы они не смогли. Фактические хозяева Братиславы в лице команды Милоша Ржиги без проблем разнесли норвежцев, а вот играющие в Кошице словаки не устояли под напором главного на данный момент открытия турнира Каапо Какко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter