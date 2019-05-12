Что творит этот чудо-парень! Пять голов Канаде и Словакии в 18 лет!
Каапо Какко продолжает рвать на чемпионате мира.
Группа B
Сборная Латвии именно та сборная, на качественный прорыв которой можно рассчитывать в течение
Австрийцы изначально не считались фаворитами, слишком уж скромная репутация, а от Латвии год от года ждут все больше и больше. Безусловно, латвийцы обладают гораздо более мастеровитым и умелым подбором игроков.
Первые два периода прошли по счету на равных. Обмен шайбами в первом периоде и безголевая толкотня во втором. И лишь третий показал разницу в классе между командами, которые пару лет назад всерьез считались «одноклассниками». Латвийцы забросили четыре шайбы, попросту разорвав австрийцев. Счет вполне себе по игре. Подопечные Боба Хартли могут быть довольны. При должном отношении к делу сборная Латвии способна потрепать нервы и любому из фаворитов.
Норвежцы неплохо смотрелись в игре с Россией, но упорного матча не получилось ни тогда, ни сейчас. Чехи последовательно атаковали и забивали. Первый период закончился с боевым счетом 3:1, и казалось, что может быть место если не чуду, то подвигу. Подвигов не случилось. Все пошло по известному сценарию. По два гола в ворота норвежцев во втором и третьем периодах похоронили мысли викингов об удачном исходе. Последние три шайбы были заброшены в течение десяти минут.
Норвежцев никак нельзя упрекнуть в плохой игре. Они делали все, как могут и умеют. Три очка Гронека, дубль Фролика, две передачи Ворачека. Чехи порезвились вволю. Норвегия должна как можно менее серьезно пережить смену поколений. На одном Патрике Торесене далеко не уедешь. И, тем не менее, Норвегия достаточно сильна, чтобы не покинуть элитный дивизион.
Группа A
Пожалуй, этот матч стал самым экзотичным в этом игровом дне. Все дело в сборной Великобритании. Эх, если бы такая команда существовала в футболе, точно была бы на самых главных ролях. Хоккей в Великобритании не основной вид спорта, мягко скажем. Подвигов ждать не приходилось. Соперник, сборная Германии, хоть и является действующим серебряным призером последней Олимпиады, едва ли способна на решение задач для
Если бы речь шла о футболе, мы бы увидели матч, достойный европейского спорта. Однако и хоккейные британцы не привыкли сдаваться. До третьего периода счет держался равным. Но Германия выиграла предсказуемо. Британцы упирались, как могли. Несмотря на победу, немцы сыграли вяло и чересчур академично. Преимущество в классе и умении сказалось лишь в конце третьего периода, когда Язин Элиц и Леон Драйзайтль установили окончательный счет — 3:1 в пользу Германии.
Словаки открыли счет. Затем финны его сравняли, а чуть позже и вышли вперед.
Выигранные матчи у североамериканских сборных не ослепили словаков и финнов. Наоборот, показали им правильный путь для игры друг с другом. У Финляндии лучше получался выход из обороны, что в итоге и сказалось на результате первого периода. В конце второго усилиями Мартина Маринчина словаки сделали счет 2:2.
А потом на авансцену вновь вышел Каапо Какко. Зажглась новая финская звездочка, теперь об этом можно сказать уже определенно. На 49-й минуте юный вундеркинд вывел Финляндию вперед, а под занавес матча сделал
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