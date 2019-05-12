Что творит этот чудо-парень! Пять голов Канаде и Словакии в 18 лет!

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
13:15 не начался США
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Россия
Австрия
Группа A
17:15 не начался Дания
Германия
Группа B
17:15 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Канада
Группа B
21:15 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37249077/
12 мая 2019, 1:13 | Спорт-Экспресс

Что творит этот чудо-парень! Пять голов Канаде и Словакии в 18 лет!

Каапо Какко продолжает рвать на чемпионате мира.

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Группа B

Сборная Латвии именно та сборная, на качественный прорыв которой можно рассчитывать в течение пары-тройки ближайших лет. Некритично прошла смена поколений, появились и окрепли лидеры, команда идет в верном направлении. Все заждались появления новой, конкурентоспособной сборная. Латвия уже здесь.

Австрийцы изначально не считались фаворитами, слишком уж скромная репутация, а от Латвии год от года ждут все больше и больше. Безусловно, латвийцы обладают гораздо более мастеровитым и умелым подбором игроков.

Первые два периода прошли по счету на равных. Обмен шайбами в первом периоде и безголевая толкотня во втором. И лишь третий показал разницу в классе между командами, которые пару лет назад всерьез считались «одноклассниками». Латвийцы забросили четыре шайбы, попросту разорвав австрийцев. Счет вполне себе по игре. Подопечные Боба Хартли могут быть довольны. При должном отношении к делу сборная Латвии способна потрепать нервы и любому из фаворитов.

Норвежцы неплохо смотрелись в игре с Россией, но упорного матча не получилось ни тогда, ни сейчас. Чехи последовательно атаковали и забивали. Первый период закончился с боевым счетом 3:1, и казалось, что может быть место если не чуду, то подвигу. Подвигов не случилось. Все пошло по известному сценарию. По два гола в ворота норвежцев во втором и третьем периодах похоронили мысли викингов об удачном исходе. Последние три шайбы были заброшены в течение десяти минут.

Норвежцев никак нельзя упрекнуть в плохой игре. Они делали все, как могут и умеют. Три очка Гронека, дубль Фролика, две передачи Ворачека. Чехи порезвились вволю. Норвегия должна как можно менее серьезно пережить смену поколений. На одном Патрике Торесене далеко не уедешь. И, тем не менее, Норвегия достаточно сильна, чтобы не покинуть элитный дивизион.

Группа A

Пожалуй, этот матч стал самым экзотичным в этом игровом дне. Все дело в сборной Великобритании. Эх, если бы такая команда существовала в футболе, точно была бы на самых главных ролях. Хоккей в Великобритании не основной вид спорта, мягко скажем. Подвигов ждать не приходилось. Соперник, сборная Германии, хоть и является действующим серебряным призером последней Олимпиады, едва ли способна на решение задач для топ-сборной.

Если бы речь шла о футболе, мы бы увидели матч, достойный европейского спорта. Однако и хоккейные британцы не привыкли сдаваться. До третьего периода счет держался равным. Но Германия выиграла предсказуемо. Британцы упирались, как могли. Несмотря на победу, немцы сыграли вяло и чересчур академично. Преимущество в классе и умении сказалось лишь в конце третьего периода, когда Язин Элиц и Леон Драйзайтль установили окончательный счет — 3:1 в пользу Германии.

Словаки открыли счет. Затем финны его сравняли, а чуть позже и вышли вперед. Как-то спокойно, академично и рутинно. Они сразу решили показать, что победа над Канадой не была случайна и матч со словаками должен определить реального фаворита группы. Игра сразу показала свой нерв, и первый период прошел на одном дыхании.

Выигранные матчи у североамериканских сборных не ослепили словаков и финнов. Наоборот, показали им правильный путь для игры друг с другом. У Финляндии лучше получался выход из обороны, что в итоге и сказалось на результате первого периода. В конце второго усилиями Мартина Маринчина словаки сделали счет 2:2.

А потом на авансцену вновь вышел Каапо Какко. Зажглась новая финская звездочка, теперь об этом можно сказать уже определенно. На 49-й минуте юный вундеркинд вывел Финляндию вперед, а под занавес матча сделал хет-трик, забив в пустые ворота. У Словакии не нашлось своего героя, чтобы затмить молодого финна. Упорный, красивый матч. Победа Финляндии со счетом 4:2 и практически гарантированный выход из группы.
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