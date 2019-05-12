Что творит этот чудо-парень! Пять голов Канаде и Словакии в 18 лет!

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Группа B

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Сборная Латвии именно та сборная, на качественный прорыв которой можно рассчитывать в течение пары-тройки ближайших лет. Некритично прошла смена поколений, появились и окрепли лидеры, команда идет в верном направлении. Все заждались появления новой, конкурентоспособной сборная. Латвия уже здесь.

Австрийцы изначально не считались фаворитами, слишком уж скромная репутация, а от Латвии год от года ждут все больше и больше. Безусловно, латвийцы обладают гораздо более мастеровитым и умелым подбором игроков.

Первые два периода прошли по счету на равных. Обмен шайбами в первом периоде и безголевая толкотня во втором. И лишь третий показал разницу в классе между командами, которые пару лет назад всерьез считались «одноклассниками». Латвийцы забросили четыре шайбы, попросту разорвав австрийцев. Счет вполне себе по игре. Подопечные Боба Хартли могут быть довольны. При должном отношении к делу сборная Латвии способна потрепать нервы и любому из фаворитов.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dy-q_EXsBPE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Норвежцы неплохо смотрелись в игре с Россией, но упорного матча не получилось ни тогда, ни сейчас. Чехи последовательно атаковали и забивали. Первый период закончился с боевым счетом 3:1, и казалось, что может быть место если не чуду, то подвигу. Подвигов не случилось. Все пошло по известному сценарию. По два гола в ворота норвежцев во втором и третьем периодах похоронили мысли викингов об удачном исходе. Последние три шайбы были заброшены в течение десяти минут.

Норвежцев никак нельзя упрекнуть в плохой игре. Они делали все, как могут и умеют. Три очка Гронека, дубль Фролика, две передачи Ворачека. Чехи порезвились вволю. Норвегия должна как можно менее серьезно пережить смену поколений. На одном Патрике Торесене далеко не уедешь. И, тем не менее, Норвегия достаточно сильна, чтобы не покинуть элитный дивизион.

Группа A

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Q2A12sWs1fc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пожалуй, этот матч стал самым экзотичным в этом игровом дне. Все дело в сборной Великобритании. Эх, если бы такая команда существовала в футболе, точно была бы на самых главных ролях. Хоккей в Великобритании не основной вид спорта, мягко скажем. Подвигов ждать не приходилось. Соперник, сборная Германии, хоть и является действующим серебряным призером последней Олимпиады, едва ли способна на решение задач для топ-сборной.

Если бы речь шла о футболе, мы бы увидели матч, достойный европейского спорта. Однако и хоккейные британцы не привыкли сдаваться. До третьего периода счет держался равным. Но Германия выиграла предсказуемо. Британцы упирались, как могли. Несмотря на победу, немцы сыграли вяло и чересчур академично. Преимущество в классе и умении сказалось лишь в конце третьего периода, когда Язин Элиц и Леон Драйзайтль установили окончательный счет — 3:1 в пользу Германии.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/F6MR27EX76o?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Словаки открыли счет. Затем финны его сравняли, а чуть позже и вышли вперед. Как-то спокойно, академично и рутинно. Они сразу решили показать, что победа над Канадой не была случайна и матч со словаками должен определить реального фаворита группы. Игра сразу показала свой нерв, и первый период прошел на одном дыхании.

Выигранные матчи у североамериканских сборных не ослепили словаков и финнов. Наоборот, показали им правильный путь для игры друг с другом. У Финляндии лучше получался выход из обороны, что в итоге и сказалось на результате первого периода. В конце второго усилиями Мартина Маринчина словаки сделали счет 2:2.