Пока чемпионат мира очень классный. Ждем крутого хоккея и от сборной России

Небольшие сенсации вроде побед финнов над канадцами и чехов над шведами. Большие вроде успеха словаков в матче с США. Суперюниор, который забрасывает пять шайб за два матча, что до него в 18 лет (но не за два, а только за весь турнир!) делали всего три человека. Яркие сборные из второго эшелона, которые совсем не натужно, а в мощном и бодром стиле побеждают аутсайдеров — спасибо Патрику Фишеру и Бобу Хартли. Безумная игра датчан и французов с сумасшедшим голом с центра поля, которому поаплодировали бы Андрей Кутейкин с Максимом Чудиновым. Отличная атмосфера на заполняющихся трибунах, по которым видно, что турнир приехал в хоккейное место, а не к черту на кулички.

Не знаю, как будет дальше — возможно, рутина длинного группового этапа возьмет верх и заставит мечтать о скором наступлении плей-офф — но пока чемпионат мира очень радует и оправдывает ожидания. Не раз его предшественники уже со старта не обещали ничего веселого и в итоге запоминались лишь парой-тройкой остросюжетных битв в плей-офф — не более. И особенно все грустно смотрелось на фоне проходящего всегда в одно время с ЧМ Кубка Стэнли.

Сейчас же, на что, конечно, повлиял и вылет почти всех российских игроков из плей-офф НХЛ, но также и излишняя сенсационность первого раунда, которая снизила среднюю зрелищность хоккея, особенно на «Востоке», чемпионат мира перекрывает то, что происходит за океаном.

Теперь бы и от нашей сборной увидеть продолжения того праздника, который творится в Словакии. Нет, не обязательно срочно сегодня в матче с Австрией забрасывать десяток шайб, на что российская команда, конечно, способна. Важно другое. С 2012 года и чемпионата в Швеции и Финляндии нам ни разу не посчастливилось увидеть сборную России в звездном или очень звездном составе, когда она одновременно показывает классный, соразмерный своему уровню хоккей, и при этом побеждает, причем побеждает и соперников совсем не третьесортного уровня.

Бывало, когда случалось что-то одно: был и золотой Минск, и отдельные отрезки очень хорошей игры у команд Олега Знарка. Но для полного счастья хочется полного комплекта. Тем более на таком пока что веселом и зажигательном турнире. Соберутся ли когда-нибудь еще Александр Овечкин и Евгений Малкин в одной команде, да еще и с ветераном Ильей Ковальчуком и более молодыми Евгением Кузнецовым и Никитой Кучеровым? С учетом туманных перспектив Кубка мира и непонятных — Олимпиады — такого может и не произойти.

Поэтому важно не упустить момент. Исторические для России чемпионаты были слишком давно. Нашему хоккею очень нужен новый.

Павел Климовицкий