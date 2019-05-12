Пока чемпионат мира очень классный. Ждем крутого хоккея и от сборной России
НХЛ отошла на второй план
из-за турнира сборных.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Небольшие сенсации вроде побед финнов над канадцами и чехов над шведами. Большие вроде успеха словаков в матче с США. Суперюниор, который забрасывает пять шайб за два матча, что до него в 18 лет (но не за два, а только за весь турнир!) делали всего три человека. Яркие сборные из второго эшелона, которые совсем не натужно, а в мощном и бодром стиле побеждают аутсайдеров — спасибо Патрику Фишеру и Бобу Хартли. Безумная игра датчан и французов с сумасшедшим голом с центра поля, которому поаплодировали бы Андрей Кутейкин с Максимом Чудиновым. Отличная атмосфера на заполняющихся трибунах, по которым видно, что турнир приехал в хоккейное место, а не к черту на кулички.
Не знаю, как будет дальше — возможно, рутина длинного группового этапа возьмет верх и заставит мечтать о скором наступлении
Сейчас же, на что, конечно, повлиял и вылет почти всех российских игроков из
Теперь бы и от нашей сборной увидеть продолжения того праздника, который творится в Словакии. Нет, не обязательно срочно сегодня в матче с Австрией забрасывать десяток шайб, на что российская команда, конечно, способна. Важно другое. С 2012 года и чемпионата в Швеции и Финляндии нам ни разу не посчастливилось увидеть сборную России в звездном или очень звездном составе, когда она одновременно показывает классный, соразмерный своему уровню хоккей, и при этом побеждает, причем побеждает и соперников совсем не третьесортного уровня.
Бывало, когда случалось
Поэтому важно не упустить момент. Исторические для России чемпионаты были слишком давно. Нашему хоккею очень нужен новый.
Павел Климовицкий
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