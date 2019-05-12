Пока чемпионат мира очень классный. Ждем крутого хоккея и от сборной России

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
13:15 не начался США
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Россия
Австрия
Группа A
17:15 не начался Дания
Германия
Группа B
17:15 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Канада
Группа B
21:15 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37249960/
12 мая 2019, 10:10 | Спорт-Экспресс

Пока чемпионат мира очень классный. Ждем крутого хоккея и от сборной России

НХЛ отошла на второй план из-за турнира сборных.

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Небольшие сенсации вроде побед финнов над канадцами и чехов над шведами. Большие вроде успеха словаков в матче с США. Суперюниор, который забрасывает пять шайб за два матча, что до него в 18 лет (но не за два, а только за весь турнир!) делали всего три человека. Яркие сборные из второго эшелона, которые совсем не натужно, а в мощном и бодром стиле побеждают аутсайдеров — спасибо Патрику Фишеру и Бобу Хартли. Безумная игра датчан и французов с сумасшедшим голом с центра поля, которому поаплодировали бы Андрей Кутейкин с Максимом Чудиновым. Отличная атмосфера на заполняющихся трибунах, по которым видно, что турнир приехал в хоккейное место, а не к черту на кулички.

Не знаю, как будет дальше — возможно, рутина длинного группового этапа возьмет верх и заставит мечтать о скором наступлении плей-офф — но пока чемпионат мира очень радует и оправдывает ожидания. Не раз его предшественники уже со старта не обещали ничего веселого и в итоге запоминались лишь парой-тройкой остросюжетных битв в плей-офф — не более. И особенно все грустно смотрелось на фоне проходящего всегда в одно время с ЧМ Кубка Стэнли.

Сейчас же, на что, конечно, повлиял и вылет почти всех российских игроков из плей-офф НХЛ, но также и излишняя сенсационность первого раунда, которая снизила среднюю зрелищность хоккея, особенно на «Востоке», чемпионат мира перекрывает то, что происходит за океаном.

Теперь бы и от нашей сборной увидеть продолжения того праздника, который творится в Словакии. Нет, не обязательно срочно сегодня в матче с Австрией забрасывать десяток шайб, на что российская команда, конечно, способна. Важно другое. С 2012 года и чемпионата в Швеции и Финляндии нам ни разу не посчастливилось увидеть сборную России в звездном или очень звездном составе, когда она одновременно показывает классный, соразмерный своему уровню хоккей, и при этом побеждает, причем побеждает и соперников совсем не третьесортного уровня.

Бывало, когда случалось что-то одно: был и золотой Минск, и отдельные отрезки очень хорошей игры у команд Олега Знарка. Но для полного счастья хочется полного комплекта. Тем более на таком пока что веселом и зажигательном турнире. Соберутся ли когда-нибудь еще Александр Овечкин и Евгений Малкин в одной команде, да еще и с ветераном Ильей Ковальчуком и более молодыми Евгением Кузнецовым и Никитой Кучеровым? С учетом туманных перспектив Кубка мира и непонятных — Олимпиады — такого может и не произойти.

Поэтому важно не упустить момент. Исторические для России чемпионаты были слишком давно. Нашему хоккею очень нужен новый.

Павел Климовицкий
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