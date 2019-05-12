Фазель: Ведущие сборные попросили изменить формат полуфиналов на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
13:15 не начался США
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Россия
Австрия
Группа A
17:15 не начался Дания
Германия
Группа B
17:15 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Канада
Группа B
21:15 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37250148/
12 мая 2019, 12:02 | ТАСС

Фазель: Ведущие сборные попросили изменить формат полуфиналов на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Формат проведения полуфиналов на чемпионатах мира по хоккею был изменен по инициативе ведущих сборных. Об этом ТАСС сказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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Нынешний чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Словакии. Перед турниром было объявлено, что в полуфинале команда с наивысшим посевом по итогам группового этапа будет играть со сборной, получившей наименьший номер посева. В случае, если команды в своих группах заняли одинаковые места, то посев будет определяться по следующим факторам: первый — количество очков, второй — разница шайб, третий — количество заброшенных шайб, четвертый — рейтинг сборных IIHF перед началом турнира.

«Решение об изменении формата было инициировано участниками турнира. В частности, поменять формат попросили топ-команды», — сказал Фазель.

Также IIHF утвердила на директорате турнира отказ от буллитов в финальном матче в случае ничьей в основное время и овертайме. Теперь после ничьей в основное время команды будут играть овертайм в формате «три на три», а количество овертаймов не будет ограничено.

«Команды не любят проигрывать в серии буллитов, хотя мне они нравятся. Пожелание их отменить исходило со стороны ряда национальных ассоциаций, из комитетов IIHF. Я не думаю, что игра в овертайме “три на три” займет много времени», — подчеркнул Фазель.

В воскресенье сборная России проведет второй матч на турнире в Словакии, соперниками команды Ильи Воробьева станут австрийцы (начало — 13:15 мск).
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