История личных встреч сборных России и Австрии на чемпионатах мира
Сегодня, 12 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Австрии.
Сборные России и Австрии встречались в матчах чемпионата мира семь раз. Россияне победили во всех матчах с общим счётом 39:12. Самая крупная победа была одержана на мировом первенстве, проходившем в 2018 году в Копенгагене, — 7:0. Самый результативный матч состоялся в Хельсинки в 2013 году — 8:4. Ни разу сборная России не забивала меньше четырёх шайб за игру.
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|.
|1993
|Мюнхен
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|4:2
|1994
|Больцано
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|4:1
|1996
|Вена
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|6:0
|2002
|Гётеборг
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|6:3
|2005
|Вена
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|4:2
|2013
|Хельсинки
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|8:4
|2018
|Копенгаген
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|7:0
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
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