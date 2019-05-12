История личных встреч сборных России и Австрии на чемпионатах мира

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Сборные России и Австрии встречались в матчах чемпионата мира семь раз. Россияне победили во всех матчах с общим счётом 39:12. Самая крупная победа была одержана на мировом первенстве, проходившем в 2018 году в Копенгагене, — 7:0. Самый результативный матч состоялся в Хельсинки в 2013 году — 8:4. Ни разу сборная России не забивала меньше четырёх шайб за игру.

ЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт . 1993 Мюнхен Групповой раунд Россия — Австрия 4:2

1994 Больцано Групповой раунд Россия — Австрия 4:1

1996 Вена Групповой раунд Россия — Австрия 6:0

2002 Гётеборг Групповой раунд Россия — Австрия 6:3

2005 Вена Групповой раунд Россия — Австрия 4:2

2013 Хельсинки Групповой раунд Россия — Австрия 8:4

2018 Копенгаген Групповой раунд Россия — Австрия 7:0



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).