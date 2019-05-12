Задоров заявлен в состав сборной России
БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Защитник сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Никита Задоров внесен в заявку национальной команды на чемпионат мира в Словакии. Об этом в воскресенье сообщила
пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
24-летний хоккеист был вызван в состав национальной команды после вылета «Колорадо» из
В сезоне-2018/19 Задоров провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 14 очков (7 шайб + 7 голевых передач). В
На данный момент тренерский штаб включил в официальную заявку на турнир 24 игрока. Максимум можно заявить 25 хоккеистов.
В стартовом матче на чемпионате мира россияне в пятницу обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующий матч российская команда проведет с австрийцами 12 мая, начало — 13:15 мск.
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