Телегин и Задоров сыграют с австрийцами
БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на второй матч чемпионата мира против команды Австрии. Об этом в воскресенье сообщает
пресс-служба Федерации хоккея России.
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Состав выглядит следующим образом:
вратари — Александр Георгиев, Андрей Василевский;.
Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов;.
Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Кирилл Капризов;.
Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров;.
Никита Задоров, Илья Ковальчук (капитан) — Сергей Андронов — Александр Барабанов, Иван Телегин.
Матч Россия — Австрия пройдет в Братиславе в воскресенье, начало — 13:15 мск.
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