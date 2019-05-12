После 2-го периода сборная России выигрывает у австрийцев 3:0

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
13:15 3-й период США 6
Франция 0
тв
Группа B
13:15 3-й период Россия 5
Австрия 0
Группа A
17:15 не начался Дания
Германия
Группа B
17:15 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Канада
Группа B
21:15 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37251810/
12 мая 2019, 13:50 | Sportmail.ru

После 2-го периода сборная России выигрывает у австрийцев 3:0

Сегодня на чемпионате мира по хоккею в Словакии начался второй тур группового турнира. Сборная России в Братиславе встречается с австрийцами.

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© РИА "Новости"
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Ко второму туру соперники пришли с «симметричным» результатом: в первом матче россияне обыграли норвежцев — 5:2, а сборная Австрии с таким же счётом проиграла латвийцам. И первый период начался соответственно — наши организовали массовый штурм, а австрийцы, как могли, отбивались. Однако, это у них получалось очень неплохо, и все угрозы в исполнении Гаврикова, Кучерова и Овечкина были нейтрализованы австрийской защитой или вратарем Штаркбаумом.

Более того, сборная Австрии, сдержав первый натиск, несколько раз смогла очень опасно огрызнуться.

Впрочем, гол не заставил себя ждать: первое же удаление австрийцев (их капитан Томас Раффль получил малый штраф за задержку) было разыграно нашей бригадой большинства практически образцово, а завершил комбинацию Евгений Дадонов.

После гола картинка игры сформировалась окончательно (и без сюрпризов): наши атакуют — австрийцы очень опасно отвечают. С тем и ушли на перерыв.

Во втором периоде сборная Австрии сумела перевести игру в среднюю зону, создав предпочитающим играть «первым номером» россиянам крайне некомфортные условия. Лишь на 6-й минуте второго отрезка игры Хафизуллин сумел создать реально острый момент: ворвался в свободную зону на «пятачок», получил шайбу точно на крюк, но ухитрился бросить мимо ворот из абсолютно убойной позиции. А в середине периода, получив большинство, наши хоккеисты не создали ни одного момента, зато чуть не «привезли» себе две шайбы, спасшись от второй лишь ценой удаления Кучерова.

Но буквально через пару минут после выхода со скамейки штрафников Кучеров, взяв в напарники тезку Гусева, закрутил такую карусель в зоне австрийцев, что у Штаркбаума, видимо, закружилась голова — 2:0 и есть вторая кучеровская шайба на ЧМ!

И тут австрийцы «поплыли»… Буквально в следующей смене Ковальчук с левого фланга набросил шайбу на ворота, а Телегин изящно, обратной стороной крюка, переправил шайбу в сетку — 3:0. Что любопытно — это была первая (!) смена Телегина в матче.

Окончательно прийти в себя и вернуть игру в удобное для себя русло сборная Австрии так и не смогла — до самой сирены наши атаковали, практически не пуская соперников в свою зону. Но забить нам так и не позволили.

Спорт Mail.ru ведет прямую текстовую трансляцию матча.
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Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?