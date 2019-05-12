После 2-го периода сборная России выигрывает у австрийцев 3:0

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Ко второму туру соперники пришли с «симметричным» результатом: в первом матче россияне обыграли норвежцев — 5:2, а сборная Австрии с таким же счётом проиграла латвийцам. И первый период начался соответственно — наши организовали массовый штурм, а австрийцы, как могли, отбивались. Однако, это у них получалось очень неплохо, и все угрозы в исполнении Гаврикова, Кучерова и Овечкина были нейтрализованы австрийской защитой или вратарем Штаркбаумом.

Более того, сборная Австрии, сдержав первый натиск, несколько раз смогла очень опасно огрызнуться.

Впрочем, гол не заставил себя ждать: первое же удаление австрийцев (их капитан Томас Раффль получил малый штраф за задержку) было разыграно нашей бригадой большинства практически образцово, а завершил комбинацию Евгений Дадонов.

После гола картинка игры сформировалась окончательно (и без сюрпризов): наши атакуют — австрийцы очень опасно отвечают. С тем и ушли на перерыв.

Во втором периоде сборная Австрии сумела перевести игру в среднюю зону, создав предпочитающим играть «первым номером» россиянам крайне некомфортные условия. Лишь на 6-й минуте второго отрезка игры Хафизуллин сумел создать реально острый момент: ворвался в свободную зону на «пятачок», получил шайбу точно на крюк, но ухитрился бросить мимо ворот из абсолютно убойной позиции. А в середине периода, получив большинство, наши хоккеисты не создали ни одного момента, зато чуть не «привезли» себе две шайбы, спасшись от второй лишь ценой удаления Кучерова.

Но буквально через пару минут после выхода со скамейки штрафников Кучеров, взяв в напарники тезку Гусева, закрутил такую карусель в зоне австрийцев, что у Штаркбаума, видимо, закружилась голова — 2:0 и есть вторая кучеровская шайба на ЧМ!

И тут австрийцы «поплыли»… Буквально в следующей смене Ковальчук с левого фланга набросил шайбу на ворота, а Телегин изящно, обратной стороной крюка, переправил шайбу в сетку — 3:0. Что любопытно — это была первая (!) смена Телегина в матче.

Окончательно прийти в себя и вернуть игру в удобное для себя русло сборная Австрии так и не смогла — до самой сирены наши атаковали, практически не пуская соперников в свою зону. Но забить нам так и не позволили.

Спорт Mail.ru ведет прямую текстовую трансляцию матча.