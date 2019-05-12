Сборная США разгромила Францию и одержала первую победу на ЧМ-2019
Сборная США встречалась с Францией в матче чемпионата мира, который проходит в Братиславе и Кошице.
Игра закончилась со счётом 7:1 в пользу американцев.
В составе победителей по дублю оформили Алекс Дебринкэт и Колин Уайт, по разу отличились Фрэнк Ватрано, Патрик Кейн и Крис Крайдер. Единственная шайба Франции на счету Николя Рёша.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Филипп Бозон
Вратари
|Тэтчер Демко
|Себастьян Илонен
|1-й период
|Дамьен Флери
|03:46
|04:05
|Алекс Дебринкэт (П. Кейн, Дж. ван Римсдайк)
|05:48
|Фрэнк Ватрано (А. Мартинес, Дж. Айкел)
|06:04
|Алекс Дебринкэт
|2-й период
|33:56
|Колин Уайт (К. Хьюз, А. Мартинес)
|35:52
|Патрик Кейн (Д. Ларкин, А. Фокс)
|3-й период
|40:55
|Крис Крайдер (Д. Ларкин)
|44:35
|Дилан Ларкин
|Антони Реш (Ш. Бертран, В. Клеро)
|46:36
|54:41
|Колин Уайт (Ф. Ватрано, Л. Гленденинг)
|57:11
|Колин Уайт
|57:11
|Фрэнк Ватрано
|Александр Тексье
|57:11
|Тимоте Бозон
|57:11
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол