Александр Георгиев оформил первый шат-аут в карьере на чемпионатах мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
13:15 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
13:15 завершен Россия 5
Австрия 0
Группа A
17:15 не начался Дания
Германия
Группа B
17:15 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Канада
Группа B
21:15 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37252449/
12 мая 2019, 15:40 | Чемпионат.com

Александр Георгиев оформил первый шат-аут в карьере на чемпионатах мира

Сборная России выиграла второй матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.

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© РИА "Новости"
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Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Австрии со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Лучшим игроком матча в составе российской команды стал Александр Георгиев, оформивший первый шат-аут в карьере на чемпионатах мира. Российский вратарь отразил 15 бросков в дебютном матче на мировых первенствах.

Счёт открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, проводивший дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве. Следом первый гол на турнире забил капитан национальной команды Илья Ковальчук.
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12 Мая, 13:15 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 5:0
(1:0, 2:0, 2:0)
Австрия
Главные тренеры
Илья Воробьев Роджер Бадер
Вратари
Александр Георгиев Бернхард Штаркбаум
1-й период
Томас Раффль 11:26
12:15 Евгений Дадонов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
2-й период
Маркус Шлахер 29:09
29:58 Никита Кучеров
Томас Раффль 31:00
34:23 Никита Кучеров (Н. Гусев)
34:59 Иван Телегин (И. Ковальчук)
3-й период
40:15 Евгений Дадонов (Е. Малкин, М. Сергачев)
44:06 Илья Ковальчук (Дм. Орлов, Е. Кузнецов)
Константин Комарек 51:45
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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