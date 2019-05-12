Александр Георгиев оформил первый шат-аут в карьере на чемпионатах мира
Сборная России выиграла второй матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Австрии со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).
Лучшим игроком матча в составе российской команды стал Александр Георгиев, оформивший первый
Счёт открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, проводивший дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве. Следом первый гол на турнире забил капитан национальной команды Илья Ковальчук.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|Илья Воробьев
|Роджер Бадер
|Александр Георгиев
|Бернхард Штаркбаум
|1-й период
|Томас Раффль
|11:26
|12:15
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|2-й период
|Маркус Шлахер
|29:09
|29:58
|Никита Кучеров
|Томас Раффль
|31:00
|34:23
|Никита Кучеров (Н. Гусев)
|34:59
|Иван Телегин (И. Ковальчук)
|3-й период
|40:15
|Евгений Дадонов (Е. Малкин, М. Сергачев)
|44:06
|Илья Ковальчук (Дм. Орлов, Е. Кузнецов)
|Константин Комарек
|51:45
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол