Ковальчук забил, ждем голов Овечкина

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Обман и голкиперы

Накануне Илья Воробьев пообещал нашим коллегам Сорокина в запасе, но MVP Кубка Гагарина вновь оказался вне заявки. Конечно, Илья — терпеливый парень, но такое отношение к лучшему вратарю чемпионата совершенно непонятно даже при громадном прогрессе Александра Георгиева. Кипер «Рейнджерс» выручал на Евротуре, поэтому и стал вторым номером при Василевском, которого очевидно приберегли перед Чехией. В итоге у дебютанта работы хватало, ведь порой наши оборонялись совсем по-разгильдяйски. Австрийцы же смело шли до конца и были готовы рвануть в контратаку, поэтому Георгиеву пришлось выдавать фантастические спасения, чтобы сохранить «сухарь».

Австрийский вратарь Штаркбаум продержался два периода с латвийцами, а сегодня и вовсе стоял на голове. «Красная машина» не снижала интенсивности атак, правда поначалу розыгрыши были и вовсе бесхитростными. Оборонялась Австрия компактно и мобильно, но продержалась лишь десять минут до первого удаления. Первая российская спецбригада практически не дает осечек, и Дадонов вновь смачно замкнул розыгрыш.

Перестановки и шедевр

Когда у Овечкина и Малкина игра не идет, отдуваться приходится другим. С реализацией наметились большие проблемы, поэтому вскоре Воробьев перемешал составы. К вашингтонцам передвинули Барабанова. Ротация не коснулась сыгранной со школы связки Гусев — Кучеров. Лучший бомбардир НХЛ, как и Дадонов, продолжает коллекционировать скальпы вратарей всех наших соперников, а его тезка стабильно находит его классными пасами. Второй гол снизил давление, и россияне спокойно добили номинального аутсайдера, без фанатизма доведя преимущество до минимального разгрома.

Позиционные атаки хорошо получались у тройки Андронова. Ковальчук был самым активным у россиян и в очередной раз подтвердил, что не напрасно поехал на чемпионат мира. Илья забил сам, но чаще одаривал партнеров оригинальными передачами. Вместе с ними на лед выходил Барабанов, но в конце второго периода его заменил едва заявленный Телегин. В ЦСКА Ивана используют исключительно в сдерживании, поэтому за сборную он традиционно выступает результативнее, но сегодня и вовсе выдал фокус в стиле Марио Лемье. В первой же смене армеец первым же касанием соорудил настоящий шедевр, который наверняка признают одним из лучших голов чемпионата мира.