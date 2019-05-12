Ковальчук забил, ждем голов Овечкина

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
13:15 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
13:15 завершен Россия 5
Австрия 0
Группа A
17:15 не начался Дания
Германия
Группа B
17:15 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Канада
Группа B
21:15 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37252568/
12 мая 2019, 16:39 | Спорт-Экспресс

Ковальчук забил, ждем голов Овечкина

Сборная России крупно одолела австрийцев во втором матче на чемпионате мира.

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© РИА "Новости"
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Обман и голкиперы

Накануне Илья Воробьев пообещал нашим коллегам Сорокина в запасе, но MVP Кубка Гагарина вновь оказался вне заявки. Конечно, Илья — терпеливый парень, но такое отношение к лучшему вратарю чемпионата совершенно непонятно даже при громадном прогрессе Александра Георгиева. Кипер «Рейнджерс» выручал на Евротуре, поэтому и стал вторым номером при Василевском, которого очевидно приберегли перед Чехией. В итоге у дебютанта работы хватало, ведь порой наши оборонялись совсем по-разгильдяйски. Австрийцы же смело шли до конца и были готовы рвануть в контратаку, поэтому Георгиеву пришлось выдавать фантастические спасения, чтобы сохранить «сухарь».

Австрийский вратарь Штаркбаум продержался два периода с латвийцами, а сегодня и вовсе стоял на голове. «Красная машина» не снижала интенсивности атак, правда поначалу розыгрыши были и вовсе бесхитростными. Оборонялась Австрия компактно и мобильно, но продержалась лишь десять минут до первого удаления. Первая российская спецбригада практически не дает осечек, и Дадонов вновь смачно замкнул розыгрыш.

Перестановки и шедевр

Когда у Овечкина и Малкина игра не идет, отдуваться приходится другим. С реализацией наметились большие проблемы, поэтому вскоре Воробьев перемешал составы. К вашингтонцам передвинули Барабанова. Ротация не коснулась сыгранной со школы связки Гусев — Кучеров. Лучший бомбардир НХЛ, как и Дадонов, продолжает коллекционировать скальпы вратарей всех наших соперников, а его тезка стабильно находит его классными пасами. Второй гол снизил давление, и россияне спокойно добили номинального аутсайдера, без фанатизма доведя преимущество до минимального разгрома.

Позиционные атаки хорошо получались у тройки Андронова. Ковальчук был самым активным у россиян и в очередной раз подтвердил, что не напрасно поехал на чемпионат мира. Илья забил сам, но чаще одаривал партнеров оригинальными передачами. Вместе с ними на лед выходил Барабанов, но в конце второго периода его заменил едва заявленный Телегин. В ЦСКА Ивана используют исключительно в сдерживании, поэтому за сборную он традиционно выступает результативнее, но сегодня и вовсе выдал фокус в стиле Марио Лемье. В первой же смене армеец первым же касанием соорудил настоящий шедевр, который наверняка признают одним из лучших голов чемпионата мира.
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12 Мая, 13:15 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 5:0
(1:0, 2:0, 2:0)
Австрия
Главные тренеры
Илья Воробьев Роджер Бадер
Вратари
Александр Георгиев Бернхард Штаркбаум
1-й период
Томас Раффль 11:26
12:15 Евгений Дадонов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
2-й период
Маркус Шлахер 29:09
29:58 Никита Кучеров
Томас Раффль 31:00
34:23 Никита Кучеров (Н. Гусев)
34:59 Иван Телегин (И. Ковальчук)
3-й период
40:15 Евгений Дадонов (Е. Малкин, М. Сергачев)
44:06 Илья Ковальчук (Дм. Орлов, Е. Кузнецов)
Константин Комарек 51:45
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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