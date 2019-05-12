Ковальчук забил, ждем голов Овечкина
Сборная России крупно одолела австрийцев во втором матче на чемпионате мира.
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Обман и голкиперы
Накануне Илья Воробьев пообещал нашим коллегам Сорокина в запасе, но MVP Кубка Гагарина вновь оказался вне заявки. Конечно, Илья — терпеливый парень, но такое отношение к лучшему вратарю чемпионата совершенно непонятно даже при громадном прогрессе Александра Георгиева. Кипер «Рейнджерс» выручал на Евротуре, поэтому и стал вторым номером при Василевском, которого очевидно приберегли перед Чехией. В итоге у дебютанта работы хватало, ведь порой наши оборонялись совсем
Австрийский вратарь Штаркбаум продержался два периода с латвийцами, а сегодня и вовсе стоял на голове. «Красная машина» не снижала интенсивности атак, правда поначалу розыгрыши были и вовсе бесхитростными. Оборонялась Австрия компактно и мобильно, но продержалась лишь десять минут до первого удаления. Первая российская спецбригада практически не дает осечек, и Дадонов вновь смачно замкнул розыгрыш.
Перестановки и шедевр
Когда у Овечкина и Малкина игра не идет, отдуваться приходится другим. С реализацией наметились большие проблемы, поэтому вскоре Воробьев перемешал составы. К вашингтонцам передвинули Барабанова. Ротация не коснулась сыгранной со школы связки Гусев — Кучеров. Лучший бомбардир НХЛ, как и Дадонов, продолжает коллекционировать скальпы вратарей всех наших соперников, а его тезка стабильно находит его классными пасами. Второй гол снизил давление, и россияне спокойно добили номинального аутсайдера, без фанатизма доведя преимущество до минимального разгрома.
Позиционные атаки хорошо получались у тройки Андронова. Ковальчук был самым активным у россиян и в очередной раз подтвердил, что не напрасно поехал на чемпионат мира. Илья забил сам, но чаще одаривал партнеров оригинальными передачами. Вместе с ними на лед выходил Барабанов, но в конце второго периода его заменил едва заявленный Телегин. В ЦСКА Ивана используют исключительно в сдерживании, поэтому за сборную он традиционно выступает результативнее, но сегодня и вовсе выдал фокус в стиле Марио Лемье. В первой же смене армеец первым же касанием соорудил настоящий шедевр, который наверняка признают одним из лучших голов чемпионата мира.
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|Илья Воробьев
|Роджер Бадер
|Александр Георгиев
|Бернхард Штаркбаум
|1-й период
|Томас Раффль
|11:26
|12:15
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|2-й период
|Маркус Шлахер
|29:09
|29:58
|Никита Кучеров
|Томас Раффль
|31:00
|34:23
|Никита Кучеров (Н. Гусев)
|34:59
|Иван Телегин (И. Ковальчук)
|3-й период
|40:15
|Евгений Дадонов (Е. Малкин, М. Сергачев)
|44:06
|Илья Ковальчук (Дм. Орлов, Е. Кузнецов)
|Константин Комарек
|51:45
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол