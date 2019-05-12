Иван Телегин: «Нужно быть готовым помочь команде в любой момент»

Иван Телегин

Ждал этого момента и очень хотел помочь команде. Хорошо получилось выйти и сразу забить. Ковальчук отдал прекрасную передачу, мне оставалось только исполнить. У меня было ощущение, что немного замерз, но в перерыве удалось размяться, потянуться. Нужно быть готовым выйти в любой момент и помочь команде. Да, есть еще ошибки, но мы сыграли на ноль и это самое главное.