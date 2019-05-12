Иван Телегин: «Нужно быть готовым помочь команде в любой момент»
Нападающий сборной России Иван Телегин после победы во втором матче группового этапа чемпионата мира против Австрии отметил, что готов помогать команде в любой момент.
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Нападающий сборной России Иван Телегин после победы во втором матче группового этапа чемпионата мира против Австрии (5:0) отметил, что готов помогать команде в любой момент.
Сборная России одержала вторую победу кряду на чемпионате мира. Следующим соперником россиян станет команда Чехии, матч пройдет 13 мая.
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