Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с чехами
Во встрече с командой Австрии в воротах национальной команды играл Александр Георгиев.
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БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Андрей Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в матче группового этапа чемпионата мира с командой Чехии. Об этом в воскресенье журналистам сообщил главный тренер российской сборной Илья Воробьев.
Матч между сборными России и Чехии пройдет 13 мая и начнется в 17:15 мск.
«С чехами сыграет Василевский», — сказал Воробьев.
Василевский защищал ворота сборной России в стартовом матче чемпионата мира с норвежцами (5:2). Во второй игре турнира с австрийцами (5:0) играл Александр Георгиев.
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