Врана об Овечкине: «Даже не хочу себя сравнивать с парнем, который наколотил 50 шайб»

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— Вы здорово начали турнир. Обыграете ли Россию?

— Хороший и сложный вопрос. Команда у них отличная, хватает суперзвезд. Но и у нас хороший состав, сильная команда. Предчувствую классный матч. Они одержали две победы, мы тоже. Должно быть весело.

— Вы остались после тренировки и отрабатывали бросок. Сколько планируете забить России?

— Сделаю все, что могу. Буду использовать свой бросок по максимуму.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 13.05.2019, 17:15 -:- Россия Чехия

— В сборной России играет три ваших партнера по «Вашингтону»: Овечкин, Кузнецов и Орлов. Попытаетесь им показать нечто особенное?

— Постараюсь получить удовольствие от игры, выложившись полностью. Наверняка перекинусь парой слов с Ови, Кузи и Орли. Мне нравятся эти ребята, они веселые. Будет круто.

— На этом ЧМ вы забили больше голов, чем Овечкин и Кузнецов вместе взятые. Вас это радует?

— Я даже не хочу сравнивать себя с парнем, который в этом сезоне наколотил 50 шайб. Овечкин запросто может забить нам четыре, так что я лучше промолчу. Я бы хотел, чтобы после матча с нами на его счету было столько же голов, сколько сейчас, но вообще по турниру — желаю ему только удачи. Главное, чтобы в матче с нами он не завелся.

— Что выйдет на первый план в матче с Россией?

— Нам нужно играть так же, как мы играли до этого. Не выдумывать ничего лишнего, играть попроще. Посмотрим, что Россия нам предложит, но не стоит уделять ее игре слишком большое внимание. Лучше думать о своей. Показать все, на что способны, и забивать, забивать, забивать. Все должно получиться. Ну, и удаляться нельзя. Большинство у сборной России великолепное. Невероятно мастеровитые спецбригады, так что дисциплина будет очень важна.

— Со стороны Чехия кажется очень злобной командой.

— Имеете в виду, что мы играем грязно?

— И это тоже.

— Я бы так не сказал. Да, у нас достаточно злая команда. Все мы играем за разные клубы, а приезжая в сборную — так и должны делать, работать без устали. И, конечно, действовать жестко. Это важная часть успеха.

— Что за сообщение Яромир Ягр оставил вам в раздевалке?

— Было приятно его увидеть. Он легенда Чехии, и его приход многое для нас значил. А сообщение было таким: «Только золото!». Сложно перевести в точности, потому что чешский язык отличается, но посыл именно такой.

— Когда вы забили второй гол шведам, показали необычный жест, приложив руки к ушам. Что имели в виду?

— Просто арена была невероятно громкой. Я ничего этим не имел в виду против шведов. Наши болельщики просто потрясающие, они настолько громкие и эмоциональные, что мы на льду не можем переговариваться — не слышно ничего. Вы сами могли видеть, какая тут атмосфера на наших матчах.

Игорь Еронко