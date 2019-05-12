Врана об Овечкине: «Даже не хочу себя сравнивать с парнем, который наколотил 50 шайб»

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Чехия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
13:15 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
13:15 завершен Россия 5
Австрия 0
Группа A
17:15 3-й период Дания 1
Германия 2
Группа B
17:15 3-й период Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Канада
Группа B
21:15 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37253240/
12 мая 2019, 18:13 | Спорт-Экспресс

Врана об Овечкине: «Даже не хочу себя сравнивать с парнем, который наколотил 50 шайб»

Нападающий сборной Чехии Якуб Врана перед матчем чемпионата мира против России рассказал о своих партнерах по «Вашингтону» — Александре Овечкине и Евгении Кузнецове.

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© AFP 2019

— Вы здорово начали турнир. Обыграете ли Россию?

— Хороший и сложный вопрос. Команда у них отличная, хватает суперзвезд. Но и у нас хороший состав, сильная команда. Предчувствую классный матч. Они одержали две победы, мы тоже. Должно быть весело.

— Вы остались после тренировки и отрабатывали бросок. Сколько планируете забить России?

— Сделаю все, что могу. Буду использовать свой бросок по максимуму.

В сборной России играет три ваших партнера по «Вашингтону»: Овечкин, Кузнецов и Орлов. Попытаетесь им показать нечто особенное?

— Постараюсь получить удовольствие от игры, выложившись полностью. Наверняка перекинусь парой слов с Ови, Кузи и Орли. Мне нравятся эти ребята, они веселые. Будет круто.

— На этом ЧМ вы забили больше голов, чем Овечкин и Кузнецов вместе взятые. Вас это радует?

— Я даже не хочу сравнивать себя с парнем, который в этом сезоне наколотил 50 шайб. Овечкин запросто может забить нам четыре, так что я лучше промолчу. Я бы хотел, чтобы после матча с нами на его счету было столько же голов, сколько сейчас, но вообще по турниру — желаю ему только удачи. Главное, чтобы в матче с нами он не завелся.

— Что выйдет на первый план в матче с Россией?

— Нам нужно играть так же, как мы играли до этого. Не выдумывать ничего лишнего, играть попроще. Посмотрим, что Россия нам предложит, но не стоит уделять ее игре слишком большое внимание. Лучше думать о своей. Показать все, на что способны, и забивать, забивать, забивать. Все должно получиться. Ну, и удаляться нельзя. Большинство у сборной России великолепное. Невероятно мастеровитые спецбригады, так что дисциплина будет очень важна.

— Со стороны Чехия кажется очень злобной командой.

— Имеете в виду, что мы играем грязно?

— И это тоже.

— Я бы так не сказал. Да, у нас достаточно злая команда. Все мы играем за разные клубы, а приезжая в сборную — так и должны делать, работать без устали. И, конечно, действовать жестко. Это важная часть успеха.

— Что за сообщение Яромир Ягр оставил вам в раздевалке?

— Было приятно его увидеть. Он легенда Чехии, и его приход многое для нас значил. А сообщение было таким: «Только золото!». Сложно перевести в точности, потому что чешский язык отличается, но посыл именно такой.

— Когда вы забили второй гол шведам, показали необычный жест, приложив руки к ушам. Что имели в виду?

— Просто арена была невероятно громкой. Я ничего этим не имел в виду против шведов. Наши болельщики просто потрясающие, они настолько громкие и эмоциональные, что мы на льду не можем переговариваться — не слышно ничего. Вы сами могли видеть, какая тут атмосфера на наших матчах.

Игорь Еронко
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