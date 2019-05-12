Кожевников: «Выиграли Австрию с хорошим счетом, зачем искать минусы у сборной?»

«Мне понравилось, что наши ребята ищут моменты, чтобы предоставить их друг другу, не всегда это хорошо с такими командами как Австрия, но самое главное — результат. Завтра нужно собраться на чехов, сыграть с ними хорошо. Минусов нет ни у кого, они будут, когда начнется плей-офф. Выиграли и хороший счет, все, зачем искать минусы? Травмы не получили, чехи завтра для нас будут главным показателем. Турнир долгий, что касается Австрии и других таких команд, то ни они не будут развиваться, ни французы. Зачем они нам нужны? Как было восемь команд, так и осталось, а остальное просто бутафория», — сказал Кожевников корреспонденту Sport24 Владиславу Флегонтову.