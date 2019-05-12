Кожевников: «Выиграли Австрию с хорошим счетом, зачем искать минусы у сборной?»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал разгромную победу сборной России над командой Австрии (5:0) на чемпионате мира-2019.
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«Мне понравилось, что наши ребята ищут моменты, чтобы предоставить их друг другу, не всегда это хорошо с такими командами как Австрия, но самое главное — результат. Завтра нужно собраться на чехов, сыграть с ними хорошо. Минусов нет ни у кого, они будут, когда начнется
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