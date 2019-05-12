Швеция забросила 8 безответных шайб Италии, Ландер сделал хет-трик

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Чехия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
13:15 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
13:15 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
17:15 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
17:15 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
21:15 1-й период Великобритания 0
Канада 1
Группа B
21:15 1-й период Латвия 0
Швейцария 0
тв
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
тв
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
тв
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
тв
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37254080/
12 мая 2019, 20:06 | Спорт-Экспресс

Швеция забросила 8 безответных шайб Италии, Ландер сделал хет-трик

Швеция разгромила Италию в матче группового турнира чемпионата мира — 8:0.

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Швеция разгромила Италию в матче группового турнира чемпионата мира — 8:0. Хет-трик оформил форвард «Локомотива» Антон Ландер.

В первой игре шведы уступили Чехии 2:5, а Италия — Швейцарии 0:9. Таким образом, за две игры итальянцы пропустили 17 голов и не забили ни одного.
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12 Мая, 17:15 Зрители 6984 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Италия 0:8
(0:1, 0:1, 0:6)
Швеция
Главные тренеры
Клэйтон Беддоуз Рикард Гренборг
Вратари
Марко Де Филиппо Хенрик Лундквист
1-й период
Антон Ландер (Л. Эрикссон, Й. Братт) 02:10
05:03 Ян Павлу
Маркус Петтерссон 17:30
2-й период
24:33 Энтони Бардаро
Патрик Хернквист (Э. Петтерссон, Л. Эрикссон) 25:25
3-й период
41:41
Оскар Линдблум (А. Кемпе, В. Нюландер) 41:57
Маркус Крюгер (Д. Расмуссен, А. Кемпе) 42:52
Адриан Кемпе 47:17
Антон Ландер (Л. Эрикссон) 48:55
Вильям Нюландер 52:33
Антон Ландер (О. Линдблум) 55:32
Патрик Хернквист (А. Кемпе) 58:29
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Стивен Рено (США)
Главный судья Петер Стано (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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