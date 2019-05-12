Швеция забросила 8 безответных шайб Италии, Ландер сделал хет-трик
Швеция разгромила Италию в матче группового турнира чемпионата мира — 8:0.
Швеция разгромила Италию в матче группового турнира чемпионата мира — 8:0.
В первой игре шведы уступили Чехии 2:5, а Италия — Швейцарии 0:9. Таким образом, за две игры итальянцы пропустили 17 голов и не забили ни одного.
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|12 Мая, 17:15
|Зрители 6984
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Клэйтон Беддоуз
|Рикард Гренборг
Вратари
|Марко Де Филиппо
|Хенрик Лундквист
|1-й период
|Антон Ландер (Л. Эрикссон, Й. Братт)
|02:10
|05:03
|Ян Павлу
|Маркус Петтерссон
|17:30
|2-й период
|24:33
|Энтони Бардаро
|Патрик Хернквист (Э. Петтерссон, Л. Эрикссон)
|25:25
|3-й период
|41:41
|Оскар Линдблум (А. Кемпе, В. Нюландер)
|41:57
|Маркус Крюгер (Д. Расмуссен, А. Кемпе)
|42:52
|Адриан Кемпе
|47:17
|Антон Ландер (Л. Эрикссон)
|48:55
|Вильям Нюландер
|52:33
|Антон Ландер (О. Линдблум)
|55:32
|Патрик Хернквист (А. Кемпе)
|58:29
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол