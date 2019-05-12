Тренер сборной Австрии: «Результат в матче с Россией не важен. Мы сенсационно провели 35 минут»

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Чехия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
13:15 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
13:15 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
17:15 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
17:15 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
21:15 1-й период Великобритания 0
Канада 1
Группа B
21:15 1-й период Латвия 0
Швейцария 0
тв
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
тв
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
тв
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
тв
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37254104/
12 мая 2019, 20:02 | Sports.Ru

Тренер сборной Австрии: «Результат в матче с Россией не важен. Мы сенсационно провели 35 минут»

Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер прокомментировал поражение в матче против России (0:5) на ЧМ-2019.

«Выступление против таких команд является чем-то особенным для каждого из наших игроков. Никто в нашем составе не играет против хоккеистов такого уровня, только Михаэль Раффль. Даже для меня, как тренера, это было нечто особенным перед 9 000 зрителей.

Результат для меня сегодня не важен. На мой взгляд, мы сенсационно провели первые 35 минут матча. Конечно, в конце концов, больший класс соперника возобладал, поэтому нам не должно быть стыдно за пять голов. В целом, мы представили австрийский хоккей очень хорошо, особенно в первые 35 минут, — сказал Бадер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Самая сексуальная мама в европейском футболе (фото)

«В аду должно быть получше». Трагическая смерть Матти Нюкянена

«В 1999-м мне подмешали допинг в пробу. А когда сожгли машину Маши, то меня вызвали к следователю»

«Тутберидзе держит девочек под колоссальным давлением, выжимает из них то, что может. А потом они уходят»
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?