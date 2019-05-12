Тренер сборной Австрии: «Результат в матче с Россией не важен. Мы сенсационно провели 35 минут»

«Выступление против таких команд является чем-то особенным для каждого из наших игроков. Никто в нашем составе не играет против хоккеистов такого уровня, только Михаэль Раффль. Даже для меня, как тренера, это было нечто особенным перед 9 000 зрителей.

Результат для меня сегодня не важен. На мой взгляд, мы сенсационно провели первые 35 минут матча. Конечно, в конце концов, больший класс соперника возобладал, поэтому нам не должно быть стыдно за пять голов. В целом, мы представили австрийский хоккей очень хорошо, особенно в первые 35 минут, — сказал Бадер.