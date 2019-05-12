Сборная Германии победила команду Дании в матче ЧМХ-2019

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Чехия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
13:15 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
13:15 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
17:15 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
17:15 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
21:15 1-й период Великобритания 0
Канада 1
Группа B
21:15 1-й период Латвия 0
Швейцария 0
тв
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
тв
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
тв
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
тв
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37254144/
12 мая 2019, 20:28 | Спорт РИА Новости

Сборная Германии победила команду Дании в матче ЧМХ-2019

КОШИЦЕ (Словакия), 12 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной Германии нанесли поражение команде Дании в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2019

Встреча группы А, прошедшая в воскресенье в Кошице, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе немецкой команды шайбы забросили Маттиас Плахта (на 31-й минуте) и Фредерик Тиффельс (40), у датчан отличился Матиас Бау Хансен (51).

В следующем матче 14 мая датчане встретятся с командой Великобритании, а немцы в этот же день сыграют со сборной Франции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
12 Мая, 17:15 Зрители 5605 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Дания 1:2
(0:0, 0:2, 1:0)
Германия
Главные тренеры
Хайнц Элерс Тони Седерхольм
Вратари
Себастьян Дам 58:49 Матиас Нидербергер
1-й период
04:52 Миккель Бедкер
Бенедикт Шоппер 08:53
12:08 Никлас Йенсен
13:44
18:47 Фредерик Сторм
2-й период
Патрик Хагер 21:35
Денис Ройль 26:57
29:07 Никлас Йенсен
Корбиниан Хольцер 29:07
30:02 Ларс Эллер
Маттиас Плахта (Л. Драйзайтль, М. Айзеншмид) 30:27
33:19
Фредерик Тиффельс (Д. Кахун, Ф. Мауэр) 39:49
3-й период
42:47 Никлас Йенсен
Марко Новак 45:27
50:19 Матиас Бау-Хансен (Н. Майер, О. Ларсен)
Бенедикт Шоппер 54:34
Статистика
14 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Мануэль Николич (Австрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Карельская красотка, вернувшая форварду 'Спартака' желание забивать

Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам

Роналду ответил на вопрос о переходе в 'Барселону'

Девушка-боец MMA избила мужчину, который делал непристойные жесты
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?