Сборная Германии победила команду Дании в матче ЧМХ-2019

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Встреча группы А, прошедшая в воскресенье в Кошице, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе немецкой команды шайбы забросили Маттиас Плахта (на 31-й минуте) и Фредерик Тиффельс (40), у датчан отличился Матиас Бау Хансен (51).

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В следующем матче 14 мая датчане встретятся с командой Великобритании, а немцы в этот же день сыграют со сборной Франции.