Сборная Германии победила команду Дании в матче ЧМХ-2019
КОШИЦЕ (Словакия), 12 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной Германии нанесли поражение команде Дании в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Встреча группы А, прошедшая в воскресенье в Кошице, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе немецкой команды шайбы забросили Маттиас Плахта (на 31-й минуте) и Фредерик Тиффельс (40), у датчан отличился Матиас Бау Хансен (51).
В следующем матче 14 мая датчане встретятся с командой Великобритании, а немцы в этот же день сыграют со сборной Франции.
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Главные тренеры
|Хайнц Элерс
|Тони Седерхольм
Вратари
|Себастьян Дам 58:49
|Матиас Нидербергер
|1-й период
|04:52
|Миккель Бедкер
|Бенедикт Шоппер
|08:53
|12:08
|Никлас Йенсен
|13:44
|18:47
|Фредерик Сторм
|2-й период
|Патрик Хагер
|21:35
|Денис Ройль
|26:57
|29:07
|Никлас Йенсен
|Корбиниан Хольцер
|29:07
|30:02
|Ларс Эллер
|Маттиас Плахта (Л. Драйзайтль, М. Айзеншмид)
|30:27
|33:19
|Фредерик Тиффельс (Д. Кахун, Ф. Мауэр)
|39:49
|3-й период
|42:47
|Никлас Йенсен
|Марко Новак
|45:27
|50:19
|Матиас Бау-Хансен (Н. Майер, О. Ларсен)
|Бенедикт Шоппер
|54:34
Статистика
|14
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Мануэль Николич (Австрия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол