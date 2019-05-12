У чехов на всю сборную одна звезда. Россия должна их обыгрывать

Лгать, повторяя дурацкую фразу о том, что «на чемпионате мира не бывает слабых соперников и все научились играть в хоккей», бессмысленное и даже лицемерное занятие. Не надо себя обманывать.

Сборная России начала важнейший турнир с двух тренировочных матчей с повышенной ответственностью. Норвежцев и австрийцев в их нынешнем состоянии наша команда, укомплектованная суперзвездами на зависть всем остальным участникам турнира, обязана обыгрывать без особых проблем. Хоть после трансатлантического перелета, хоть после трехдневного застолья. Делать серьезные выводы о степени готовности «Красной машины» на основании этих матчей будет проявлением высшей степени наивности.

Какая разница, сколько шайб удалось забросить? По пять в каждой встрече — приемлемый показатель. Судьба титула будет решаться совсем в других матчах. За три дня с начала чемпионата мира в оценке шансов российской сборной ничего не изменилось — она по-прежнему остается его главным фаворитом.

Проходимые соперники рано или поздно заканчиваются. Первый реальный тест в виде сборной Чехии ждет нашу команду уже в понедельник. Назвать его по-настоящему серьезным можно только в сравнении с уровнем сопротивления, встреченным россиянами в стартовых играх. Чехи уже шесть лет не попадают в число призеров.

Сейчас в их составе есть всего один игрок, заслуживающий приставки «супер». Это нападающий «Филадельфии» Ворачек. Остальные попадают в лучшем случае на категорию «крепкие середняки». В воротах выбор будет стоять между малоизвестными и малоопытными Бартошаком и Грубецом. Знакомый нам по «Трактору» Францоуз только прилетел из-за океана, где в последний раз играл две с лишним недели назад в плей-офф АХЛ. Недавно в рамках заключительного этапа Евротура россияне победили сборную Чехии и знают, как ей противостоять.

И все-таки недооценивать предстоящего оппонента нельзя — на одной ноге не обыграешь. Надо выкладываться по максимуму. Во-первых, чешская сборная играет фактически дома. До Братиславы ее громогласным болельщикам рукой подать. Фактор своих трибун имеет значение для команды, уступающей в классе. Во-вторых, на скамейке есть Милош Ржига, поработавший в нескольких клубах КХЛ. Его эмоции, страсть и буйный характер с годами стали проявляться пореже. Но завести команду, поднять ее настрой на заоблачную высоту он по-прежнему способен, как мало кто другой.

Судьба матчей в рамках краткосрочного турнира всегда в большой степени определяется вопросом желания, чем заковыристой тактикой. Отсюда напрашивается и третий козырь сборной Чехии. Поймав свою волну, она может обыграть любого. Пусть и без хитроумных комбинаций. Первый матч со шведами это показал в полной мере. «Тре Крунур» растерялись под обычным давлением и не смогли продлить свою победную серию на чемпионатах мира, остановившись на цифре 17.

Именно из этой игры важно извлечь правильную информацию. Дело в том, что в своих первых встречах сборная России слишком часто пыталась сыграть красиво. Через контроль шайбы, через короткие передачи в чужой зоне и вывода партнера под бросок в пустой угол. Попыток действовать в стиле «биться-бороться», как и вообще на протяжении нынешнего сезона, было не очень много. Даже Телегин, который ассоциируется именно с такой манерой, забросил шайбу ловким подправлением, словно в него на пару секунд вселился Дацюк. С эстетической точки зрения это прекрасно и, наверное, современно. Вот только своевременно ли?

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 13.05.2019, 17:15 -:- Россия Чехия

В российской сборной в качестве методиста работает швед Ларс Юханссон. Его влияние на игровую модель явно чувствуется. Однако те вещи, которые проходят из-за большой разницы в мастерстве в матче против Австрии, могут и не сработать против соперника уровнем повыше. Если шведы в такой манере играют с юности, то привести к общему знаменателю даже звезд НХЛ за пару недель очень сложно. В итоге получается какая-то «недошведская модель». Сборная Чехии нашла противоядие против оригинала, поэтому интересно, что придумают наши тренеры. Пока им надо было просто не мешать игрокам. Теперь пришла пора удивлять.

Михаил Зислис