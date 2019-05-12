У чехов на всю сборную одна звезда. Россия должна их обыгрывать

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Чехия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
13:15 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
13:15 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
17:15 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
17:15 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
21:15 3-й период Великобритания 0
Канада 8
Группа B
21:15 3-й период Латвия 1
Швейцария 1
тв
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
тв
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
тв
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
тв
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37254961/
12 мая 2019, 22:51 | Спорт-Экспресс

У чехов на всю сборную одна звезда. Россия должна их обыгрывать

Сборная России выиграла два стартовых матча чемпионата мира против Норвегии (5:2) и Австрии (5:0), а в понедельник встретится со сборной Чехии.

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Лгать, повторяя дурацкую фразу о том, что «на чемпионате мира не бывает слабых соперников и все научились играть в хоккей», бессмысленное и даже лицемерное занятие. Не надо себя обманывать.

Сборная России начала важнейший турнир с двух тренировочных матчей с повышенной ответственностью. Норвежцев и австрийцев в их нынешнем состоянии наша команда, укомплектованная суперзвездами на зависть всем остальным участникам турнира, обязана обыгрывать без особых проблем. Хоть после трансатлантического перелета, хоть после трехдневного застолья. Делать серьезные выводы о степени готовности «Красной машины» на основании этих матчей будет проявлением высшей степени наивности.

Какая разница, сколько шайб удалось забросить? По пять в каждой встрече — приемлемый показатель. Судьба титула будет решаться совсем в других матчах. За три дня с начала чемпионата мира в оценке шансов российской сборной ничего не изменилось — она по-прежнему остается его главным фаворитом.

Проходимые соперники рано или поздно заканчиваются. Первый реальный тест в виде сборной Чехии ждет нашу команду уже в понедельник. Назвать его по-настоящему серьезным можно только в сравнении с уровнем сопротивления, встреченным россиянами в стартовых играх. Чехи уже шесть лет не попадают в число призеров.

Сейчас в их составе есть всего один игрок, заслуживающий приставки «супер». Это нападающий «Филадельфии» Ворачек. Остальные попадают в лучшем случае на категорию «крепкие середняки». В воротах выбор будет стоять между малоизвестными и малоопытными Бартошаком и Грубецом. Знакомый нам по «Трактору» Францоуз только прилетел из-за океана, где в последний раз играл две с лишним недели назад в плей-офф АХЛ. Недавно в рамках заключительного этапа Евротура россияне победили сборную Чехии и знают, как ей противостоять.

И все-таки недооценивать предстоящего оппонента нельзя — на одной ноге не обыграешь. Надо выкладываться по максимуму. Во-первых, чешская сборная играет фактически дома. До Братиславы ее громогласным болельщикам рукой подать. Фактор своих трибун имеет значение для команды, уступающей в классе. Во-вторых, на скамейке есть Милош Ржига, поработавший в нескольких клубах КХЛ. Его эмоции, страсть и буйный характер с годами стали проявляться пореже. Но завести команду, поднять ее настрой на заоблачную высоту он по-прежнему способен, как мало кто другой.

Судьба матчей в рамках краткосрочного турнира всегда в большой степени определяется вопросом желания, чем заковыристой тактикой. Отсюда напрашивается и третий козырь сборной Чехии. Поймав свою волну, она может обыграть любого. Пусть и без хитроумных комбинаций. Первый матч со шведами это показал в полной мере. «Тре Крунур» растерялись под обычным давлением и не смогли продлить свою победную серию на чемпионатах мира, остановившись на цифре 17.

Именно из этой игры важно извлечь правильную информацию. Дело в том, что в своих первых встречах сборная России слишком часто пыталась сыграть красиво. Через контроль шайбы, через короткие передачи в чужой зоне и вывода партнера под бросок в пустой угол. Попыток действовать в стиле «биться-бороться», как и вообще на протяжении нынешнего сезона, было не очень много. Даже Телегин, который ассоциируется именно с такой манерой, забросил шайбу ловким подправлением, словно в него на пару секунд вселился Дацюк. С эстетической точки зрения это прекрасно и, наверное, современно. Вот только своевременно ли?

В российской сборной в качестве методиста работает швед Ларс Юханссон. Его влияние на игровую модель явно чувствуется. Однако те вещи, которые проходят из-за большой разницы в мастерстве в матче против Австрии, могут и не сработать против соперника уровнем повыше. Если шведы в такой манере играют с юности, то привести к общему знаменателю даже звезд НХЛ за пару недель очень сложно. В итоге получается какая-то «недошведская модель». Сборная Чехии нашла противоядие против оригинала, поэтому интересно, что придумают наши тренеры. Пока им надо было просто не мешать игрокам. Теперь пришла пора удивлять.

Михаил Зислис
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