У чехов на всю сборную одна звезда. Россия должна их обыгрывать
Сборная России выиграла два стартовых матча чемпионата мира против Норвегии (5:2) и Австрии (5:0), а в понедельник встретится со сборной Чехии.
Лгать, повторяя дурацкую фразу о том, что «на чемпионате мира не бывает слабых соперников и все научились играть в хоккей», бессмысленное и даже лицемерное занятие. Не надо себя обманывать.
Сборная России начала важнейший турнир с двух тренировочных матчей с повышенной ответственностью. Норвежцев и австрийцев в их нынешнем состоянии наша команда, укомплектованная суперзвездами на зависть всем остальным участникам турнира, обязана обыгрывать без особых проблем. Хоть после трансатлантического перелета, хоть после трехдневного застолья. Делать серьезные выводы о степени готовности «Красной машины» на основании этих матчей будет проявлением высшей степени наивности.
Какая разница, сколько шайб удалось забросить? По пять в каждой встрече — приемлемый показатель. Судьба титула будет решаться совсем в других матчах. За три дня с начала чемпионата мира в оценке шансов российской сборной ничего не изменилось — она
Проходимые соперники рано или поздно заканчиваются. Первый реальный тест в виде сборной Чехии ждет нашу команду уже в понедельник. Назвать его
Сейчас в их составе есть всего один игрок, заслуживающий приставки «супер». Это нападающий «Филадельфии» Ворачек. Остальные попадают в лучшем случае на категорию «крепкие середняки». В воротах выбор будет стоять между малоизвестными и малоопытными Бартошаком и Грубецом. Знакомый нам по «Трактору» Францоуз только прилетел
И
Судьба матчей в рамках краткосрочного турнира всегда в большой степени определяется вопросом желания, чем заковыристой тактикой. Отсюда напрашивается и третий козырь сборной Чехии. Поймав свою волну, она может обыграть любого. Пусть и без хитроумных комбинаций. Первый матч со шведами это показал в полной мере. «Тре Крунур» растерялись под обычным давлением и не смогли продлить свою победную серию на чемпионатах мира, остановившись на цифре 17.
Именно из этой игры важно извлечь правильную информацию. Дело в том, что в своих первых встречах сборная России слишком часто пыталась сыграть красиво. Через контроль шайбы, через короткие передачи в чужой зоне и вывода партнера под бросок в пустой угол. Попыток действовать в стиле «биться-бороться», как и вообще на протяжении нынешнего сезона, было не очень много. Даже Телегин, который ассоциируется именно с такой манерой, забросил шайбу ловким подправлением, словно в него на пару секунд вселился Дацюк. С эстетической точки зрения это прекрасно и, наверное, современно. Вот только своевременно ли?
В российской сборной в качестве методиста работает швед Ларс Юханссон. Его влияние на игровую модель явно чувствуется. Однако те вещи, которые проходят
Михаил Зислис
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