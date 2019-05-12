Оценки хоккеистам сборной России за матч с Австрией

Вратарь

Александр Георгиев — 9,0

Дебютный матч Георгиева за сборную России на крупном международном турнире — и сразу сухарик. Австрийцы, конечно, не доставили Георгиеву массу неприятностей (всего 15 бросков за игру), но в некоторых моментах Александру действительно пришлось выручать. Голкипер «Рейнджерс» прекрасно справился с волнением, и не дал сопернику ни единого шанса размочить счёт.

Защитники (в скобках указано игровое время)

Михаил Сергачёв (16:29) — Никита Нестеров (16:44) — 8,5.

Хороший, добротный матч в исполнении нашей номинальной первой пары. Пока австрийцы ещё активничали, сыграли строго и надёжно, вспоминается момент из первого периода, когда Никита Нестеров прервал поперечную передачу через пятачок на пустые ворота в австрийской контратаке.

Сергачёв очень полезно сыграл впереди, приложив руку сразу к двум взятиям ворот. Незадолго перед первой шайбой Дадонова Михаил рукой поймал шайбу на синей линии и вернул её в позиционную атаку, а в эпизоде со вторым голом Евгения выдал ему мастерскую передачу после крайне своевременной паузы.

Динар Хафизуллин (12:39) — Владислав Гавриков (16:28) — 8,0.

Действовали практически безошибочно, хотя, конечно, соперник и не предлагал сверхзадач. Орлов запомнился своей активностью на чужой половине площадки: Дмитрий, ставший лидером среди защитников по игровому времени, не только подключался из глубины на синюю линию, но также совершал проходы, лез с шайбой в углы и на пятачок, постоянно был нацелен на бросок. Отличился голевой передачей на Илью Ковальчука, аккуратно набросив шайбу на ворота при отложенном штрафе австрийцев. Мог забить четвёртую шайбу сразу после гола Телегина, но после отменной передачи Зайцева не попал по шайбе, а ведь перед ним были пустые ворота.

Из минусов для Дмитрия — в конце первого периода позволил себя обыграть Стронгу, в результате чего возник потенциально опасный момент у ворот Георгиева. Зайцев был не слишком заметен, сыграв скромно, но надёжно.

Динар Хафизуллин (12:39) — Владислав Гавриков (16:28) — 8,0.

Гавриков чувствовал себя гораздо увереннее, чем позавчера в матче с норвежцами, сыграл привычно спокойно и надёжно. Впереди был малозаметен, хотя однажды мог отличиться броском от синей линии в середине матча.

Хафизуллин сыграл меньше всех, но когда выходил на лёд, то обходился без ошибок и потерь. Один раз хорошо подключился в атаку, но не смог замкнуть диагональ от Кучерова.

Никита Задоров (13:49) — 8,5.

Выглядел бодро и активно, хотя и попал на матч практически с борта самолёта и по ходу игры постоянно менял партнёра по паре обороны. Сыграл дисциплинированно, в меру жёстко, постоянно подключался в атаку. За один только первый период Задоров трижды опасно выстреливал по воротам Штаркбаума, и каждый раз получалось опасно. Очевидно, Никита будет ещё добавлять, и к важным матчам войдёт в свою лучшую форму.

Нападающие

Михаил Григоренко (12:26) — Евгений Малкин (17:18) — Евгений Дадонов (15:58) — 8,0.

Форварды нашего первого звена не заслужили каких-то плохих слов после первых двух матчей, но в равных составах игра у этой тройки не очень-то клеится. Ребята возят соперника в зоне, пытаются комбинировать, но результат это пока не приносит. Хотя нельзя не отметить второй гол Дадонова: перед ним сначала Малкин классно нашёл пасом Сергачёва, а затем уже защитник отдал передачу на пустые ворота. Первую же свою шайбу Дадонов забивал в большинстве, и в этот раз обошлось без участия Малкина. Ощутимо выпадает из этого сочетания Григоренко — и пока это главная проблема этой тройки.

Александр Овечкин (18:22) — Евгений Кузнецов (17:33) — Кирилл Капризов (10:05) — Александр Барабанов (13:09) — 6,0.

Второй матч подряд с аутсайдерами блёкло провели Овечкин с Кузнецовым, и это начинает настораживать. Сегодня ребята были активнее, чем позавчера, но снова обошлось без голов и практически без моментов. Можно вспомнить, как во втором периоде на ворота Штаркбаума вылезал Овечкин, но в последний момент сделал передачу. Было у Александра и три броска в створ ворот. Но где диспетчерские навыки Кузнецова? Пока на чемпионате мира их не видно, и даже Дмитрий Орлов в этой пятёрке выглядит активнее. Кроме того, у Евгения всего 43,8% выигранных вбрасываний, и это в матче со скромной Австрией.

Совершенно выпадает из звена Кирилл Капризов, и в середине матча Илья Воробьёв выпустил с «вашингтонцами» Барабанова, у которого матч явно получался. Форвард СКА добавил звену динамики, и в третьем периоде ребята выглядели поинтереснее. Так, именно Овечкин заработал на себе большинство, которое на отложенном штрафе с передач Кузнецова и Орлова реализовал вышедший шестым Ковальчук. Возможно, и матч с чехами Овечкин с Кузнецовым начнут с Барабановым, но для большей продуктивности и самим звёздам «Вашингтона» нужно добавлять.

Никита Гусев (15:37) — Артём Анисимов (12:59) — Никита Кучеров (14:34) — 9,0.

Гусев с Кучеровым сегодня просто разрывали австрийцев. Два Никиты сначала вывели на гол Евгения Дадонова в первом периоде в большинстве, а затем и сами организовали очень красивую шайбу. Пока именно это сочетание крайних форвардов показывает лучшее взаимопонимание, и обходится даже без активного участия центрфорварда.

Кучеров ещё несколько раз создавал хорошие моменты для партнёров, Гусев запомнился бросковой активностью. Никита нанёс за матч пять бросков в створ, и это очень хорошая нацеленность на ворота, с которой нужно взять пример и другим нашим форвардам. Анисимов в этой игре ушёл в тень, хотя у него был прекрасный момент в середине матча. Увы, разобраться на пятаке в своём позавчерашнем стиле Артёму в том эпизоде не удалось.

Илья Ковальчук (16:29) — Сергей Андронов (10:48) — Александр Барабанов (13:09) — Иван Телегин (5:16) — 8,0.

Отличный матч в исполнении нашего четвёртого звена. С первых же минут ребята выделялись объёмом катания и количеством позиционных атак, превосходя даже своих звёздных партнёров. Энергии этому сочетанию добавил выход Александра Барабанова, который с удовольствием накручивал австрийцев в чужой зоне и искал передачами Ковальчука и Андронова.

Барабанов позже поднялся в звено Кузнецова, но и Телегин в этом сочетании совсем не испортил картины. Он не только забросил шайбу первым же касанием, но и внёс в игру сборной привычный драйв и движение.

Заметен весь матч был Ковальчук, наградой которому стал гол в третьем периоде. Илья вышел шестым игроком при отложенном австрийском штрафе и грамотно подставил клюшку под наброс Орлова.