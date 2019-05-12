Канадские хоккеисты одержали первую победу на ЧМ, забросив восемь шайб в ворота британцев

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Чехия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался США
Финляндия
тв
Группа B
17:15 не начался Россия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Канада
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швеция
тв
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37255210/
12 мая 2019, 23:46 | ТАСС

Канадские хоккеисты одержали первую победу на ЧМ, забросив восемь шайб в ворота британцев

КОШИЦЕ /Словакия/, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании со счетом 8:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая прошла в Кошице, присутствовало 4563 зрителя.

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Заброшенными шайбами отметились Матьё Джозеф (3-я минута), Энтони Манта (13, 51), Кайл Террис (23, 41), Дилан Строум (28), Данте Фаббро (40) и Шон Кутюрье (47). Канадцы нанесли по воротам соперника 56 бросков, больше всех бросков на текущем турнире в течение одного матча нанесли швейцарские хоккеисты в матче с итальянцами (9:0) — 61. Хоккеисты из Великобритании отметились 12 бросками, что является худшим результатом первенства. После восьмого гола канадцев в составе сборной Великобритании произошла замена вратаря, вместо Бена Боунса на лед вышел Джексон Уисл, который отстоял «на ноль» и не позволил канадцам повторить рекорд швейцарцев, одержавших пока самую крупную победу на турнире.

Линейными арбитрами на этом матче были россиянин Глеб Лазарев и белорус Дмитрий Голяк. Оба работают на матчах Континентальной хоккейной лиги.

В первом матче сборная Канады уступила команде Финляндии со счетом 1:3. По сравнению с той игрой в составе канадцев произошло несколько изменений. В частности, место в воротах занял Картер Харт, а Мэтт Мюррей остался в запасе. Нападающий Энтони Сирелли прошлый матч провел в четвертом звене вместе с Тайлером Бертуцци и Джозефом, а во встрече против британцев он сыграл во второй тройке с Кутюрье и Сэмом Райнхартом.

Кроме того, первый матч на турнире провел форвард Тайсон Джост, который присоединился к команде после вылета «Колорадо» из плей-офф Национальной хоккейной лиги, команда во втором раунде проиграла «Сан-Хосе» со счетом 3−4 в серии. В игре с командой Великобритании он отметился двумя результативными передачами.

В турнирной таблице группы A сборная Канады занимает третье место, набрав три очка в двух матчах, британцы очков в активе не имеют и замыкают таблицу группы. В следующем матче сборная Канады 13 мая сыграет с командой Словакии, британцы 14 мая встретятся с датчанами.
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12 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Великобритания 0:8
(0:2, 0:3, 0:3)
Канада
Главные тренеры
Питер Расселл Ален Виньо
Вратари
Бен Баунс 50:41 (Д. Уистл 50:41) Картер Харт
1-й период
Матье Жозеф (Д. Нерс, А. Хенрик) 02:42
Энтони Манта (Дж. Маккэн, Т. Стэчер) 12:33
13:31 Дэвид Филлипс
Джаред Маккэн 18:47
2-й период
Кайл Террис (Э. Манта) 22:35
26:15 Роберт Лэкович
26:15 Роберт Лэкович
Дилан Стром (Д. Маршессо, Т. Шабо) 27:05
Данте Фаббро (11027) 39:37
3-й период
Кайл Террис (Э. Манта) 40:57
44:47 Бен О`Коннор
Шон Кутюрье (Т. Шабо, Э. Манта) 46:46
Энтони Манта (Ш. Теодор, 11027) 50:27
Энтони Чирелли 59:30
Статистика
16 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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