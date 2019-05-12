Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Чехия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался США
Финляндия
тв
Группа B
17:15 не начался Россия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Канада
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швеция
тв
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37255217/
12 мая 2019, 23:49 | Чемпионат.com

Сборная Латвии проиграла Швейцарии в матче чемпионата мира — 2019

Сборная Латвии встречалась с командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 3:1 в пользу швейцарцев.

Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором команды обменялись результативными бросками. Сначала в составе номинальных гостей отличился Грегори Хофман, а затем Микс Индрашис сравнял счёт, реализовав численный перевес. На 57-й минуте Нико Хишир вывел сборную Швейцарию вперёд, а на последней минуте пустые ворота латвийской команды поразил Симон Мозер.

В первом матче на турнире подопечные Боба Хартли обыграли Австрию со счётом 5:2, а Швейцария разгромила Италию — 9:0.
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12 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Латвия 1:3
(0:0, 1:1, 0:2)
Швейцария
Главные тренеры
Боб Хартли Патрик Фишер
Вратари
Элвис Мерзликинс 58:18 (Э. Мерзликинс 59:19) Леонардо Дженони
1-й период
12:51 Теодорс Блюгерс
2-й период
Кевин Фиала 21:51
25:54 Ральфс Фрейбергс
Грегори Хофманн (Ф. Курашев, Л. Марчини) 33:44
Гаэтан Хас 34:02
34:15 Микс Индрашис (Р. Балцерс)
Янник Вебер 35:29
37:58 Микс Индрашис
37:58 Микс Индрашис
38:34 Лаурис Дарзиньш
3-й период
47:20
50:10
52:06
Нико Хишир (В. Праплан, Р. Йоси) 56:21
Симон Мозер п.в. 59:19
Статистика
10 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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