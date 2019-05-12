Сборная Латвии проиграла Швейцарии в матче чемпионата мира — 2019
Сборная Латвии встречалась с командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 3:1 в пользу швейцарцев.
Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором команды обменялись результативными бросками. Сначала в составе номинальных гостей отличился Грегори Хофман, а затем Микс Индрашис сравнял счёт, реализовав численный перевес. На 57-й минуте Нико Хишир вывел сборную Швейцарию вперёд, а на последней минуте пустые ворота латвийской команды поразил Симон Мозер.
В первом матче на турнире подопечные Боба Хартли обыграли Австрию со счётом 5:2, а Швейцария разгромила Италию — 9:0.
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Главные тренеры
|Боб Хартли
|Патрик Фишер
Вратари
|Элвис Мерзликинс 58:18 (Э. Мерзликинс 59:19)
|Леонардо Дженони
|1-й период
|12:51
|Теодорс Блюгерс
|2-й период
|Кевин Фиала
|21:51
|25:54
|Ральфс Фрейбергс
|Грегори Хофманн (Ф. Курашев, Л. Марчини)
|33:44
|Гаэтан Хас
|34:02
|34:15
|Микс Индрашис (Р. Балцерс)
|Янник Вебер
|35:29
|37:58
|Микс Индрашис
|37:58
|Микс Индрашис
|38:34
|Лаурис Дарзиньш
|3-й период
|47:20
|50:10
|52:06
|Нико Хишир (В. Праплан, Р. Йоси)
|56:21
|Симон Мозер
|п.в.
|59:19
Статистика
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол