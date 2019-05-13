Курашев: Вся моя семья будет смотреть матч против сборной России на ЧМ

Курашев — сын советского хоккеиста Константина Курашева, выступающий за сборную Швейцарии. На чемпионате мира-2019 форвард провел 2 матча и набрал 2 очка. Швейцарцы сыграют со сборной России 19 мая.

«Отец приедет на чемпионат мира, посмотрит пару матчей, в том числе и игру против сборной России. Вся наша семья будет смотреть этот матч. Сделаем все, чтобы провести хорошую игру и победить», — заявил Курашев журналистам.

Хоккеисты сборной Швейцарии в воскресенье обыграли команду Латвии со счетом 3:1. После двух туров на счету швейцарцев 6 очков.

«На чемпионате мира все матчи важные. Встреча с латвийцами была тяжелой, мы рады, что победили. В конце у нас было много большинства, хорошо, что Нико (Хишир) забил. Сложно сказать, почему мы не реализовали свои моменты в формате “пять на три”. Надо посмотреть видео и понять, что нужно улучшить», — сказал форвард швейцарской команды.